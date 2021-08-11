Студентка Горного университета прыгнула в Неву после защиты диплома

Россиянка после защиты диплома в Санкт-Петербургском горном университете прыгнула в Неву прямо в одежде. Таким образом студентка «очистилась» от четырёх лет учёбы. Ролик появился в социальной сети TikTok.

На видео девушка напротив Горного университета сняла обувь и в одежде прыгнула в Неву. Ролик собрал в соцсети почти 17 млн просмотров. В своём Instagram она пояснила, что ныряла в реку с тремя «важными намерениями».

Так я очищаюсь от четырёх лет учёбы. Делаю отныне только то, что хочу, и возвращаюсь в детство: становлюсь той спонтанной энергичной девочкой, которая могла всё, — написала она.

Студентка призналась: за диплом она единственная из всех одногруппников получила тройку. Несмотря на это, она нисколько не отчаивается, отмечая, что ей «выпал нереальный шанс стать той самой троечницей, которая не пошла на завод, а начала зарабатывать миллионы». В комментариях под видео в TikTok одна часть пользователей поддержала россиянку, а другая — предупредила об опасности подобных действий.

«Вот он — свободный человек!», «Ах, дыхание перехватило», «Пожалуйста, не делайте так. Это очень небезопасно, а в черте города она (Нева. — NEWS.ru) загрязнена выше нормы во много раз», «Такое запомнишь на всю жизнь! Поздравляю!», «Прекрасное видео, столько эмоций. Это видео будете показывать своим деткам», «Прыгай в самые крутые и счастливые моменты в жизни, как в эту Неву», написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что россиянин отправился в кругосветное путешествие. В интервью NEWS.ru он рассказал, когда и как решился круто изменить свою жизнь и познакомиться с культурами народов Земли.