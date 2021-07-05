Вокруг света за два года: как россиянин путешествовал в разгар пандемии

Россиянину Максиму Тимохину удалось осуществить мечту многих — отправиться к кругосветное путешествие. С апреля 2019-го он без остановки колесит по миру. В интервью NEWS.ru он рассказал, когда и как решился круто изменить свою жизнь и познакомиться с культурами народов Земли.

С чего всё начиналось

Тимохину с детства нравилось рассматривать карту и изучать отдалённые уголки родного Курска, а в студенческие годы он с друзьями обсуждал, чем можно заняться, если не тратить время на зарабатывание денег. Максим говорил, что хочет отправиться в кругосветку. Но тогда мечта казалась шуткой, одной из 100 целей на жизнь, причём нереальной.

Тем не менее мне хотелось увидеть новые места и добавить приключений в свою жизнь. В какой-то момент знакомый рассказал про автостоп и мы поехали из Москвы в Санкт-Петербург. Впоследствии я несколько раз перемещался между городами подобным образом. На последнем курсе Бауманки (МГТУ имени Н. Э. Баумана. — NEWS.ru) у меня появилась цель пожить за границей и я начал искать варианты учёбы и работы. Меня уже взяли программистом в Южную Корею, но в последний момент всё отменили. Тогда после определённых поисков я обнаружил стажировку в Израиле и, получив диплом, улетел туда, — вспомнил Тимохин.

Погружение в незнакомую культуру, язык и менталитет стало очень интересным, продолжает собеседник. Он исследовал Израиль, несколько раз летал в Европу, а в 2017 году впервые отправился в Азию. И эта поездка многое изменила.

Во-первых, это совершенно непривычный мир. Во-вторых, надо лететь туда девять часов, и казалось, что я на другом конце света. Кроме того, в Таиланде я своими глазами увидел, какое количество людей живут в путешествиях, «фрилансят», зимуют в тёплых странах. Там опять вспомнилось слово «кругосветка», но в этот раз идея объехать мир стала гораздо реалистичнее, — добавил Максим.

Подготовка к кругосветке заняла больше года. Тимохин признался, что его пугала неизвестность, но он постепенно делал визы, покупал вещи в дорогу, копил средства и смотрел тревел-блоги.

Плюс я представлял себе, что уже еду вокруг Земли. Это помогало впустить данную авантюру в свою реальность и поверить в собственные силы, — подчеркнул путешественник.

Примерный маршрут «родился в голове за несколько минут». Максим Тимохин собрался проехать Россию на восток, потом Азию, затем пересечь Австралию и Новую Зеландию, полететь в Южную Америку и, наконец, в Северную.

Первоначальные планы иногда менялись, но в целом всё произошло близко к задуманному. Путешествие началось в апреле 2019-го и продолжается до сих пор.

Сколько стран посетил, не считаю. Думаю, что важнее — качество опыта и полученные эмоции. Вот несколько ярких моментов. В Китае оказалось, что сайты для путешественников с жильём, автобусами и авиабилетами, Google-поиск, карты и остальные блага цивилизации не работают. Абсолютно всё на китайском. Кроме того, первое время я не мог пользоваться банковской картой. Пришлось быстро адаптироваться к VPN и разобраться в местных приложениях, — вспомнил герой материала.

Во Вьетнаме Максим преподавал английский, там же купил мопед и поехал в Лаос. Мотопутешествие получилось «восхитительным» — он ездил по горным дорогам и ночевал у местных жителей. По словам Тимохина, он увидел совершенно примитивный мир, где люди живут в хижинах и занимаются собирательством. На закате деревня «вымирает», а в 05:00 часов утра все на ногах и приступают к работе.

Я видел человека с охотничьим луком и маленькую девочку, которая вела на поводке 500-килограммового буйвола, — добавил россиянин.

В солнечной Австралии

Следующая остановка — «потрясающая Австралия», где «ощущаешь себя на другой планете». Максим пересёк местный аутбэк — глушь, почти не заселённые районы, где ничего не растёт, но живут в так называемых миссиях аборигены. Власти ежемесячно выплачивают им дотации, поэтому они почти ничем не занимаются, только тратят деньги на алкоголь, фастфуд и прочие вредные привычки.

Выглядят многие из них страшно. Людей европейской внешности недолюбливают. Когда мы останавливались на машине, чтобы заправиться, аборигены начинали ходить вокруг и смотреть, что тут делают эти белые, — подчеркнул Тимохин.

Главной опасностью страны он назвал животных: речные крокодилы, акулы и медузы в океане, в траве — ядовитые пауки и змеи. Видел и кенгуру, коал, но их нельзя трогать, так как «они кусаются и царапаются», ночью замечал диких собак динго. Максим также видел гигантскую игуану и термитники высотой по три метра.

Из Австралии он полетел в Новую Зеландию.

Считается, что это лучшая страна для походов и кемпинга. Красивая и безопасная, а люди добрые и приветливые: меня почти каждый день приглашали переночевать и знакомили со всей семьёй, — признался собеседник.

Южная Америка: ограбление в Бразилии, карантин в Аргентине, жизнь с индейцами

Следующая остановка — Бразилия — «самая колоритная страна в Южной Америке» с пляжами, едой и фестивалями. Но это ещё и одно из самых опасных мест. Тимохин провёл там две недели со знакомыми, и у молодых людей вытащили несколько телефонов, с одной девушки сорвали цепочку в 15:00 часов, у парня на улице разорвали всю одежду, а в Максима бросили скейтборд. Кроме того, он дважды слышал выстрелы.

Личный архив Максима Тимохина

Затем он отправился в Аргентину, где начался экономический кризис, и для людей с иностранной валютой всё подешевело в три раза. Поэтому турист чувствовал себя комфортно. Однако в латиноамериканской стране он «застрял» более чем на девять месяцев — грянули пандемия COVID-19 и карантин.

Эти месяцы были, наверное, самыми трудными в жизни. Никто не знал, что произойдёт завтра и когда откроют границы. Я скучал по семье и с грустью вспоминал о путешествиях до пандемии. Хотелось быть дома с близкими, а не находиться в одиночестве на краю света без возможности выбраться. Они, конечно, поддерживали меня, и это спасало, — признался Максим.

Однако он отметил, что ему «повезло „застрять“ в Аргентине» и республика надолго останется в памяти Тимохина — здесь очень живописная природа, открытые и эмоциональные люди, вкуснейшая еда и доброжелательное отношение к иностранцам. Минусы тоже есть: чрезвычайная медлительность, техническая отсталость и кражи на улицах.

Кроме того, он заболел лихорадкой денге в Мендосе, когда хотел отправиться в Чили, и «провалялся в кровати в полубредовом состоянии» несколько дней. А когда недуг отступил, руководство страны объявило жёсткий локдаун — нельзя было выходить из дома дальше аптеки или супермаркета. Тем временем, границы всё не открывались. Время шло, вывозной рейс в Россию постоянно откладывался.

По ощущениям, я провёл в Аргентине несколько лет. Завёл знакомства, наладил быт, изучил окрестности. Но когда появилась возможность вылететь, я взял билеты в Перу, так как посещение шаманов было главным пунктом путешествия, — добавил он.

Как только появилась возможность, Тимохин отправился в перуанский город Пукальпа — в поселение индейцев, где в сезон дождей размывает и затапливает дороги. Перемещаться можно только на лодке по притокам Амазонки, а шаманы пьют отвар из местных растений — лиан и кактусов — во время специальных церемоний.

Регион показался ему совершенной другой реальностью: люди живут в деревянных домах по восемь-десять человек, едят рыбу и фрукты.

Ни врачей, ни больниц в джунглях нет, но уже на протяжении нескольких тысячелетий местные шаманы (целители, маэстро) используют растения в качестве медикаментов. Какие-то для физического очищения, другие для укрепления иммунитета, третьи для успокоения ума, — отметил Тимохин.

С потомственными шаманами он познакомился в деревне племени Шипибо. Старшему колдуну 86 лет, с 12 он практикует местную медицину. Говорил маэстро только на языке шипибо. Максиму и его спутникам помогали дочь и сын старейшины, знавшие испанский.

Моего уровня [испанского] к тому моменту хватало для разговора. Для тех, кто им не владел, переводили на английский. Одного русского точно было бы недостаточно, но в некоторых центрах в Перу есть русскоязычные волонтёры, — добавил он.

Про застрявших в Латинской Америке начали писать в газетах, и в июне 2020-го за людьми прислали самолёт, однако Тимохин пробыл в Аргентине до декабря 2020-го, а в Перу — до марта 2021-го. Во время жёсткого локдауна с «застрявшими» в Аргентине с россиянами были на связи представители консульства РФ.

Они делились в чате актуальной информацией и помогали тем, кто оказался в самом трудном положении. Мне не хотелось внезапно заканчивать путешествие, поэтому я остался [в Аргентине], надеясь, что скоро его можно будет продолжить. Всё оказалось не так, и мне пришлось провести в Мендосе девять месяцев. Сначала жил в гестхаусе, потом все иностранцы оттуда разъехались и я снял комнату у аргентинской семьи. Каждый день мы обедали вместе. Они знали только испанский, там я и начал на нём говорить, — добавил Максим.

В марте 2021-го Тимохин хотел вернуться в Россию, но ему написал друг из США, с которым он когда-то жил в одном доме, и пригласил к себе. Максим сразу взял билеты и полетел в Чикаго с пересадкой во Флориде. Всего в Перу он провёл три месяца.

В гостях у Дяди Сэма

Знакомый Максима уехал в США 12 лет назад. С тех пор они не виделись, но быстро нашли общий язык. Далее новое совпадение — путешественника позвали слушателем в колледж в штате Нью-Джерси, где он провёл два месяца.

Затем поехал в Нью-Йорк, который очень сильно меня впечатлил. Масштабы и скорость жизни там — это какой-то другой уровень. С билбордов на тебя смотрят знаменитости, а на улицах не найдёшь двух похожих людей: белые, чёрные, латино, азиаты, индусы, русские. Все мировые бренды, кухни всех стран мира и небоскрёбы, закрывающие солнце, — это и есть NYC (сокращение от New York City. — NEWS.ru), — добавил Максим.

Затем он поехал в Лос-Анджелес, известный как Город ангелов, где старые представления Тимохина о мире «окончательно разлетелись на куски», а реальность «поплыла».

Когда ходишь по улицам, которые с детства видел в кино, сериалах и видеоиграх, то реальность начинает «плыть». Атмосфера в городе абсолютно уникальная, а люди как будто с другой планеты. [Штат] Калифорния очень энергетически сильное место, достаточно приехать сюда один раз, чтобы это прочувствовать. Думаю, неслучайно здесь образовались Кремниевая долина и Голливуд. Здесь стоит посетить такие культовые места, как Беверли-Хиллз, Голливудские холмы, «Аллею славы», киностудию Universal, пляж Venice, — посоветовал собеседник.

В Штатах Тимохин находится до сих пор, но понимает, что в этой кругосветке произошло уже всё, что должно было произойти. Возможно, если бы не пандемия, он провёл бы некоторое время в Европе, например проехал бы на велосипеде от Португалии до Москвы.

Пришло время заканчивать один этап и начинать следующий. Поэтому уже в июле планирую лететь в Россию. Не знаю, надолго ли и где буду жить в дальнейшем, но сейчас мне есть зачем возвращаться, — добавил Максим.

В США он успел также посетить Сан-Франциско с его знаменитым мостом «Золотые ворота», горный штат Колорадо и прокатился на автомобиле по живописному шоссе № 1 на Западном побережье Штатов.

Трудности перевода и кулинария

Языковой барьер, конечно, возникал, добавил Максим. Тяжелее всего пришлось в Азии, где очень мало людей владеют английским. Он распечатывал иероглифы, чтобы добраться до того или иного места.

Кроме того, в регионе не понимали привычных нам жестов («есть», «спать», «да/нет»). Цифры на пальцах они тоже обозначают по-другому. Но каким-то образом удавалось договориться. Помог онлайн-переводчик, правда, и он часто ошибался. Проще всего было в государствах с английским языком.

У меня был определённый уровень [владения английским языком], и я улучшил его в пути. А вот в испаноязычных странах он бесполезен, так что снова возникли трудности. Пришлось начинать с нуля и смотреть уроки в YouTube. Через некоторое время освоил базовый уровень и мог давать интервью местным СМИ. Но нужна постоянная практика — язык забывается, как только перестаёшь его использовать. К примеру, когда жил в Израиле, то мог вести беседу на иврите, — добавил Максим.

Говоря о местных кухнях, Тимохин признался, что не является любителем экзотических блюд, но кое-что попробовал. Например, китайские «столетние яйца» — их долго выдерживают в специальной смеси, после чего они становятся чёрными и как желе по консистенции.

В Перу популярно севиче — сырая рыба в маринаде, но я не смог её доесть. В Лаосе основной продукт — липкий рис, который едят руками. А однажды маленькая девочка принесла стеклянную банку с живыми мотыльками и угощала меня. Я отказался. Тогда она быстрым движением схватила одного из них и съела. Больше всего понравилась еда в Аргентине. Там она свежая, вкусная и дешёвая. Моя любимая — эмпанады (что-то вроде пирожков, но с тонким тестом), — отметил путешественник.

О стереотипах

Тимохин также отметил, что в отдалённых странах о России знают только по стереотипам и фильмам: холод, водка, суровые люди, огромные расстояния. Часто его спрашивали об истории и СССР, о КГБ и коммунистах, о том, как живут сегодня в РФ. Несколько раз он встречал людей старшего поколения, учившихся в СССР или посещавших Союз в 70–80-х.

Это одно из самых ярких воспоминаний в их жизни. В основном для иностранцев Россия — это загадочная, закрытая страна, которую они тем не менее хотели бы посетить. Иностранцы рассказывали мне о своей родине, спрашивали моё мнение, интересовались отличиями с теми местами, в которых я был до этого, — добавил он.

Тимохин признался, что в путешествии в основном слушал музыку или аудиокниги, а также успел купить сувениры из джунглей Амазонки.

Что касается музеев, экскурсий и достопримечательностей, то это было интересно только в начале путешествия. В какой-то момент захотелось просто жить в разных местах, гулять по улицам, разговаривать с местными. Это дало мне гораздо больше, а именно понимание, как всё может быть по-разному. И в то же время ценности большинства людей совпадают: быть счастливым, здоровым, иметь семью, заниматься любимым делом, — сказал Максим.

Но некоторые места ему запомнились: Великая Китайская стена, демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей, самые оживлённые в мире железнодорожные станции в Токио и перекрёсток Шибуя, таиландский город Паттайя — секс-столица мира.

Достопримечательности

В Австралии Тимохин посетил Большой Барьерный риф в открытом океане, нырял с маской и аквалангом. Рядом с городом Брисбен — знаменитый «Зоопарк Австралии». Его содержит семья Ирвин — жена и дети того самого Стива Ирвина, охотника за крокодилами, которого часто показывали по телеканалу Discovery.

В новозеландском городе Куинстаун — сказочные пейзажи, которых больше нет нигде. А в столице есть прекрасный музей, рассказывающий про историю и географию островов, извержение вулканов и цунами. Там находится комната, имитирующая мощное землетрясение 2011 года.

Ещё одно «волшебное место» — бразильский Рио-де-Жанейро: зелёные холмы, бесконечные пляжи и эпичные закаты. Там находится статуя Христа-Искупителя (одно из новых семи чудес света) и гора Сахарная Голова, с которой открывается вид на мегаполис.

Могу выделить топ-3 посещённых мест в России. Это Горный Алтай, заповедник «Красноярские Столбы» и озеро Байкал с его островом Ольхон, — резюмировал Тимохин.

В конце интервью он признался, что в кругосветном путешествии совершенно точно стал другим — изменились взгляды на разные вещи почти во всех сферах, очень многое узнал о себе, о людях и мире. Стал взрослее и мудрее.

Раньше искал смысл жизни в путешествиях, а теперь понимаю, что это лишь некоторая её часть. Убегал от ответственности, а сейчас полностью беру её на себя. Боялся быть непонятным и выражать мысли — делюсь знаниями и опытом всё чаще. Недооценивал и обесценивал деньги — осознал, что они открывают возможности. Хотел «наполниться» короткими отношениями — ищу глубину, — отметил Максим.

Тимохин добавил, что раньше он «не считался с чувствами других людей», но теперь старается никого не обидеть и быть добрее. До путешествия он противопоставлял себя миру, боролся с ним, осуждал окружающих, а сейчас «двигается в потоке, заодно с миром, поддерживает других». Раньше он понятия не имел, кто он и зачем живёт, а после кругосветки всё больше узнаёт о своих сильных и слабых сторонах. И конечно, больше радуется и принимает себя и жизнь такими, какие они есть.