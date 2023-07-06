Стало известно, как подорожают путевки из-за роста курса доллара Туроператор Space Travel: зарубежные туры могут подорожать на 15% при росте доллара

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Путевки на отдых за границу могут подорожать еще примерно на 15% при росте курса доллара с нынешних уровней до 100 рублей, заявили NEWS.ru в пресс-службе туроператора Space Travel (компания вице-президента АТОР Артура Мурадяна). Стоит отметить, что часто цены на туры изначально формируются в долларах и евро, независимо от национальных валют тех или иных стран.

Можно сказать, что при курсе 100 рублей за доллар зарубежные путевки могут подорожать приблизительно на 15%. Но в этой ситуации каждый туроператор совместно с отелями и авиакомпаниями будут решать, как эту разницу компенсировать различными спецпредложениями, — сказали в пресс-службе Space Travel.

В компании отметили, что при такой сильной волатильности рубля, как сейчас, спрос падает, а в турбизнесе все же заинтересованы как минимум в его поддержании.

К евро обычно привязана стоимость поездок в страны Европы (Грецию, Испанию, Кипр) и Турцию, к доллару — поездки в Египет, Таиланд, Вьетнам, Эмираты, на Кубу и в Доминикану.

Из-за резкого падения рубля цены на туры в Турцию и Египет лишь за последнюю неделю выросли примерно на 6%, а за год — на 35–50%, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Колебания курсов валют отразились на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям. Но особо чувствительным удар стал для массового бюджетного сегмента — Турции и Египта. Отметим, что данные оценки давались, когда доллар едва достиг 90 рублей. На данный момент он уже превысил 93,4 рубля.