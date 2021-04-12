Шеф-повар назвал катастрофическую ошибку хозяек при готовке борща

https://static.news.ru/photo/75ba7074-97f7-11eb-9012-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Хозяюшки очень часто при приготовлении борща совершают ужасную ошибку, которая портит вкус блюда. Они зачем-то кладут в борщ овощную поджарку.

Как объяснил шеф-повар Антон Самойлов, поджарка очень жирная, а когда она смешивается с мясным бульоном, то и борщ превращается в сплошной жир — становится очень тяжёлым.

Небольшой микс из моркови и свеклы можно приготовить по стандартному рецепту, но если сделать богатую поджарку, а потом добавить её в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа, — цитирует повара издание «Днепровская панорама».

Для наглядности проблемы он предложил представить вкус сала, которое решили зажарить на подсолнечном масле.

Он назвал главную ошибку в приготовлении борща. По его словам, хозяйки зачастую добавляют в блюдо овощную поджарку, при этом не подозревая, что по своим свойствам она является аналогом мяса. В результате, когда она смешивается с мясным бульоном, суп получается очень жирным, что портит его вкус.

В качестве альтернативы поджарке Самойлов предложил тушить свёклу, морковь и лук без добавления масла. Также можно их сразу высыпать в бульон и сварить.

Власти Украины подготовили досье «Культура приготовления украинского борща» и направили его в Париж, чтобы включить в представительский список для признания нематериальным наследием ЮНЕСКО, писал ранее NEWS.ru.