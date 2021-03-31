Киев потребовал признать борщ украинским наследием ЮНЕСКО

https://static.news.ru/photo/c927822e-922a-11eb-b061-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Власти Украины подготовили досье «Культура приготовления украинского борща» и направили его в Париж, чтобы включить в представительский список для признания нематериальным наследием ЮНЕСКО.

Мы стали ещё ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО! Финишная прямая, — объявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Facebook.

Он также назвал борщ «украинским национальным блюдом, у которого нет конкурентов», призвал общественность прекратить манипуляции на тему его «русскости» и поблагодарил МИД за дипломатическую помощь.

На странице МИД Украины в Facebook говорится, что признание борща украинским может затянуться на несколько лет, так как рассмотрение подобных заявок проводится раз в два года. Однако подача заявки в ЮНЭСКО — важный процессуальный шаг.

Как писал NEWS.ru, в декабре прошлого года на Украине в прямом эфире прошёл онлайн-баттл по приготовлению борща в рамках кампании за включение этого блюда в список культурного наследия ЮНЕСКО. В нём приняли участие министр окружающей среды Роман Абрамовский, министр культуры Александр Ткаченко, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Все они готовили блюдо по каноничным украинским рецептам. Трансляция соревнования велась в социальных сетях.

Ранее российский актёр и телеведущий Андрей Бочаров на своей странице в Facebook опубликовал сообщение, где причислил борщ к русской национальной кухне, после чего столкнулся с критикой со стороны украинских пользователей соцсети.