Садовод рассказала об опасности переизбытка удобрений для помидоров Садовод Кашнова посоветовала не злоупотреблять удобрениями для помидоров

Не все удобрения, используемые для подкормки растений, походят для помидоров, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова. Эксперт отметила, что некоторые из них могут даже погубить урожай.

По ее словам, минеральные удобрения (включая хлористые) могут вызвать угнетение роста и пожелтение листьев. Азотные удобрения стимулируют зеленую массу, но блокируют усвоение калия и фосфора. Органические удобрения, такие как свежий навоз, способствуют росту, но также могут негативно сказаться на растениях, вызвав опадание цветов и трескание плодов.

Избыток минеральных удобрений может привести к перекорму и активному росту зеленой массы в ущерб урожаю. <…> Неперепревшая органика, например свежая трава или пищевые отходы, выделяет тепло и поглощает азот, что негативно сказывается на развитии томатов, — пояснила садовод.

Ранее сообщалось, что игнорирование признаков болезней (желтые пятна, мучнистый налет) на луке и отказ от обработки медьсодержащими препаратами могут погубить весь урожай. Эти ошибки убивают лук на корню, однако их каждый год в июне делают 90% дачников.