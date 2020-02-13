Герцог и герцогиня Сассекские провели встречу с профессорами и академиками в американском штате Калифорния. Она прошла 11 февраля в престижном Стэнфордском университете, расположенном близ города Пало-Альто.
Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации,
Как отмечается, в США из Канады пара прилетела коммерческим рейсом. В учебном заведении супругов лично приветствовал президент Стэнфорда Марк Тессье-Лавинь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что принц Гарри и его жена решили уволить всех сотрудников своего британского офиса. Сейчас с помощниками обсуждается вопрос компенсационных выплат.
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