https://static.news.ru/photo/dd0c3c6e-4efe-11ea-adb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Герцог и герцогиня Сассекские провели встречу с профессорами и академиками в американском штате Калифорния. Она прошла 11 февраля в престижном Стэнфордском университете, расположенном близ города Пало-Альто.

Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.

Как отмечается, в США из Канады пара прилетела коммерческим рейсом. В учебном заведении супругов лично приветствовал президент Стэнфорда Марк Тессье-Лавинь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что принц Гарри и его жена решили уволить всех сотрудников своего британского офиса. Сейчас с помощниками обсуждается вопрос компенсационных выплат.