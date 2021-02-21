Повара королевы поделились рецептом любимых блинов Елизаветы II

https://static.news.ru/photo/2ded593c-74b6-11eb-a445-96000091f725_660.jpg Блины Фото: pixabay

Послеобеденное чаепитие — святой ритуал для британской королевы Елизаветы II и большинства её подданных. В это время она может позволить себе съесть что-то сладкое. Повара монаршей семьи поделились рецептом любимых блинов королевы. В нём есть одна хитрость.

Процесс приготовления блюда опубликовали на странице Twitter королевской семьи, приурочив к Международному дню блина. Россиянам он тоже пригодится, ведь скоро начнётся масленица, и можно попробовать «королевские» блины в собственном исполнении.

Необходимые ингредиенты: 125 граммов муки, 30 граммов сахара, щепотка соли, два средних яйца, 1,5 яичных желтка, 250 миллилитров молока и 40 граммов масла.

Весь секрет британских поваров заключается именно в последнем ингредиенте — масло нужно прогревать на сковороде, чтобы из него выпарилась вся жидкость, а когда оно станет орехового цвета, предаст блинам аромат.

Технология приготовления такова: чтобы замешать тесто, необходимо соль взбить с яйцами, добавить муку и сахар, а затем молоко. В самом конце к тесту добавляется заранее приготовленное масло.

This #PancakeDay we are sharing a pancake recipe with an extra special twist. Take a look at the full recipe here: https://t.co/ONAx6FvqSk



Enjoy and we hope you have a peaceful #ShroveTuesday . pic.twitter.com/rIih8fqQLo — The Royal Family (@RoyalFamily) February 16, 2021

Бонусом в королевском Twitter появился совет по способам подачи блинов. Персонал королевы посоветовал уложить на тарелку с десертом лимоны и посыпать всё сахаром. Еще блины можно подать с джемом и ягодами или же использовать в качестве начинки ветчину, лук-порей и сыр.

Масленица-2021 — будет праздноваться с 8 по 14 марта, после чего начнётся самый строгий пост в году перед Пасхой. Проводы зимы — это один из древнейших славянских праздников, сжигают чучело зимы через две недели после начала календарной весны, писал NEWS.ru.

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