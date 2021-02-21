Повара королевы поделились рецептом любимых блинов Елизаветы II

Послеобеденное чаепитие — святой ритуал для британской королевы Елизаветы II и большинства её подданных. В это время она может позволить себе съесть что-то сладкое. Повара монаршей семьи поделились рецептом любимых блинов королевы. В нём есть одна хитрость.
Процесс приготовления блюда опубликовали на странице Twitter королевской семьи, приурочив к Международному дню блина. Россиянам он тоже пригодится, ведь скоро начнётся масленица, и можно попробовать «королевские» блины в собственном исполнении.
Необходимые ингредиенты: 125 граммов муки, 30 граммов сахара, щепотка соли, два средних яйца, 1,5 яичных желтка, 250 миллилитров молока и 40 граммов масла.
Весь секрет британских поваров заключается именно в последнем ингредиенте — масло нужно прогревать на сковороде, чтобы из него выпарилась вся жидкость, а когда оно станет орехового цвета, предаст блинам аромат.
Технология приготовления такова: чтобы замешать тесто, необходимо соль взбить с яйцами, добавить муку и сахар, а затем молоко. В самом конце к тесту добавляется заранее приготовленное масло.
Бонусом в королевском Twitter появился совет по способам подачи блинов. Персонал королевы посоветовал уложить на тарелку с десертом лимоны и посыпать всё сахаром. Еще блины можно подать с джемом и ягодами или же использовать в качестве начинки ветчину, лук-порей и сыр.
Масленица-2021 — будет праздноваться с 8 по 14 марта, после чего начнётся самый строгий пост в году перед Пасхой. Проводы зимы — это один из древнейших славянских праздников, сжигают чучело зимы через две недели после начала календарной весны, писал NEWS.ru.