Повара королевы поделились рецептом любимых блинов Елизаветы II

Процесс приготовления блюда опубликовали на странице Twitter королевской семьи, приурочив к Международному дню блина. Россиянам он тоже пригодится, ведь скоро начнётся масленица, и можно попробовать «королевские» блины в собственном исполнении.

Необходимые ингредиенты: 125 граммов муки, 30 граммов сахара, щепотка соли, два средних яйца, 1,5 яичных желтка, 250 миллилитров молока и 40 граммов масла.

Весь секрет британских поваров заключается именно в последнем ингредиенте — масло нужно прогревать на сковороде, чтобы из него выпарилась вся жидкость, а когда оно станет орехового цвета, предаст блинам аромат.

Технология приготовления такова: чтобы замешать тесто, необходимо соль взбить с яйцами, добавить муку и сахар, а затем молоко. В самом конце к тесту добавляется заранее приготовленное масло.