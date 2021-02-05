Названы числа, в которые будет праздноваться Масленица в 2021 году

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Масленица-2021 — будет праздноваться с 8 по 14 марта, после чего начнётся самый строгий пост в году перед Пасхой. Проводы зимы — это один из древнейших славянских праздников, сжигают чучело зимы через две недели после начала календарной весны.

Именно в это время во многих российских регионах уже чувствуется скорый приход весны — морозы идут на убыль. Праздничная масленичная неделя является плавающей, потому что в церковном календаре Русской православной церкви Пасха отмечается в разные даты. Масленица же всегда начинается за восемь недель до Пасхи.

Традиции

Конечно, самой популярной традицией на масленицу остаётся жарка блинов все семь дней. После неё — всеобщее воскресное гуляние и сжигание чучела зимы.

Кстати, по мнению исследователей, которые изучают традиции, наши предки «сжигали зиму» для того, чтобы потом её пеплом посыпать землю. Так она якобы была более плодовитой.

Также у славян был обычай на масленичной неделе проводить разные ритуалы, которые готовили к браку молодёжь.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как проходила неделя:

Встреча Масленицы. В понедельник встречались сваты, которые определяли место будущего гуляния.

Заигрыши. В этот день проходили смотрины незамужних девиц. После Пасхи многие из них выходили замуж. Народ катался с горок, ел блины и веселился.

Лакомка. Зять ходил к тёще на блины, при этом тёща должна была демонстрировать ему своё расположение.

Тёщины вечёрки. Мать жены наносила ответный визит зятю и угощалась блинами своей дочери.

Золовкины посиделки. Молодые женщины приглашали своих золовок и других родственников мужа в гости — конечно, на блины.

Проводы или Прощёное воскресенье. Завершающий день Масленицы, когда сжигалось чучело Масленицы. В этот же день поминались усопшие. Кстати, есть распространённый миф, что блины символизируют солнце. На самом деле учёные пришли к выводу, что блины были поминальным блюдом, с ним люди посещали своих усопших родственников и просили у них хорошего урожая.

Живые в Прощённое воскресенье должны просить друг у друга прощения за все обиды.