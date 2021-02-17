Великий пост — 2021: когда начнётся и как его соблюдать

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Православный и католический Великие посты начинаются в разное время. Католики уже начали поститься, а для православных он начнётся после масленичной недели, в этом году 15 марта.

Длится Великий пост традиционно 47 дней, после него православные празднуют Пасху. Он считается самым строгим в году. На время поста приходится три из семи родительских суббот.

Все православные должны в эти семь недель соблюдать диету, полностью исключив из рациона продукты животного происхождения: всё мясо, молоко и молочные продукты, творог, сливочное масло, яйца. Также в список входят все продукты с содержанием указанных продуктов, в том числе выпечка, соусы и сладости.

При этом трижды за пост разрешается съесть рыбу или морепродукты, по большим церковным праздникам: 7 апреля (Благовещение Пресвятой Богородицы), 24 апреля (Лазарева суббота), 25 апреля (Вербное воскресенье).

Есть разрешается белковые продукты растительного происхождения, бобы, орехи, фрукты и овощи. Также в этот период важно добавить в свой рацион витамины.

В этот период верующие также должны постоянно посещать церковные службы, читать Священное Писание и искренне стараться не грешить.

Как писал ранее NEWS.ru, Масленица-2021 — будет праздноваться с 8 по 14 марта. Проводы зимы — это один из древнейших славянских праздников, сжигают чучело зимы через две недели после начала календарной весны. Главное — о традициях в эту неделю.