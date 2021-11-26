Поклонская в сорочке устроила рум-тур по своему дому в Крыму

Новоиспечённый посол Российской Федерации в Республике Кабо-Верде Наталья Поклонская показала, как проводит своё утро. Сразу после пробуждения, в ночной сорочке, она устроила небольшую экскурсию по своему дому в Крыму. Видеозапись опубликована в Instagram.

Поклонская показала свою спальную, затем ванную, а также вид из окна в гостиной. Она также приготовила кофе и насладилась компанией своего кота по кличке Томас.

Многие подписчики удивились откровенности бывшего депутата Государственной думы, а другие, наоборот, похвалили за открытость и искренность. Нашлись и те, кто раскритиковал чиновницу за излишнее «позёрство», когда в стране многие люди находятся за гранью бедности.

Ранее Наталья Поклонская ответила в Instagram на вопросы подписчиков, связанные с QR-кодами. Дискриминацию по наличию или отсутствию у граждан кодов она назвала нарушением основных прав человека. Дипломат также раскритиковала призывы лишать дипломов медиков за высказывания против вакцинации.

Она добавила, что угрозы врачам-антиваксерам лишить их дипломов являются нарушением их прав, этики, а также усмотрела в этом оказание давления на медиков.