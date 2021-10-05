Названы вещи, которые притягивают в дом бедность

Многие вещи люди хранят в доме ради приятных воспоминаний, но эти вещи могут приносить в дом неудачу. Эксперты, опрошенные изданием «Главред», посоветовали избавиться от предметов, которые «притягивают в дом бедность, горести и несчастье». В первую очередь от фотографий, которые вызывают негативные эмоции.

Также необходимо выкинуть всякие статуэтки. По словам специалистов, нужно выбросить фигурки голубей, ворон, сорок, орлов, аистов и слонов с опущенным вниз хоботом. Несчастья приносят и фигурки собаки или льва, сидящих на задних лапах.

Кроме того, эксперты советуют избавиться от картин и изображений рыб, морских ракушек, которые могут негативно повлиять на здоровье хозяина. Болезни притягивают и рога животных. А старая обувь, которая валяется на полках годами, притягивает неудачу.

А ещё плохо держать в доме вьющиеся растения, особенно плющ, а также сухие и увядающие растения, уверяют специалисты.

Ранее были названы предметы гардероба, выдающие в девушке провинциалку. Женщинам, переехавшим в крупный город из небольших населённых пунктов, посоветовали сразу же сменить гардероб. Слишком консервативные образы могут выдать в девушке жительницу маленького города. Ещё одним странным предметом гардероба стилисты называют колготки, которые провинциалки носят в любую погоду, чтобы скрыть свои недостатки.