Названы предметы гардероба, выдающие в девушке провинциалку

Переезжая в большой город девушкам из небольших населённых пунктов посоветовали сразу же сменить гардероб. Эксперты блога «Твой стиль» на платформе «Яндекс. Дзен» объяснили, что есть несколько ляпов, которые совершают провинциалки.

Как это ни парадоксально, но слишком консервативные образы могут выдать в девушке жительницу маленького города. Обычно они боятся экспериментов и комбинаций из разных стилей. На девушках редко можно увидеть свободные и простые по крою вещи, кроссовки с юбками и прочие варианты.

Если женщина уверена, что любой образ станет лучше, если к нему добавить чёрные лаковые туфли или лодочки, и кроме этого вида обуви у неё ничего нет, это плохо, уверяют стилисты. Можно добавить к своим образам модные в сезоне цвета, но главное, чтобы они гармонировали с остальными предметами одежды.

Ещё одним странным предметом гардероба стилисты называют колготки, которые провинциальные девушки носят в любую погоду, чтобы скрыть недостатки. Также они не советуют покупать дешёвые аксессуары и ткани и злоупотреблять простыми однообразными образами.

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