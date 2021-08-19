Шопоголикам рассказали, как сэкономить деньги на покупках

Финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алёна Никитина объяснила, как не тратить лишнего в магазине. По её мнению, покупки могут быть рациональными или эмоциональными. Об этом пишут РИА Новости.

Первое — это планирование. Список покупок делает сам процесс более рациональным. Второе — брать с собой ограниченное количество средств, чтобы держать себя в узде. Когда мы идём за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идём за молоком и у нас в кармане 100 рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов ещё на полторы тысячи, — поделилась Никитина.

Она также отметила, что покупки через сервисы доставки исключают вероятность купить лишнего. Никитина поставила под сомнение популярное мнение о том, что нужно покупать товары со скидкой, так как в одном магазине даже со скидкой цена может быть выше, чем в другом.

Ранее юрист Василий Воробьёв заявил, что любые поборы, которые касаются обеспечения функционирования школы, являются незаконными. Родители не обязаны платить за ремонт или новые шторы, объяснил он.