https://static.news.ru/photo/98e1ac08-bbf2-11e9-b387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Savas Onur Sen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шведское издание Expressen объяснило, почему с котом жить лучше, чем с человеком. Первым аргументом в пользу пушистых питомцев стала их чувствительность к настроению хозяина.

Автор статьи пишет, что во время сна кошка не будет воевать с тобой за одеяло. Плюсом питомцев назвали и возможность повысить популярность человека в социальных сетях.

В материале также отмечается, что кошки самостоятельны и чистоплотны, чем иногда не отличаются люди. Автор также отметил, что пушистые питомцы никогда не дают вредных советов и всегда благодарят за вкусный ужин.

Как ранее писал News.ru, чаще всего любители кошек заводят шотландскую и британскую породы. «Кошачьей» столицей России эксперты назвали Ижевск, так как здесь число купленных кошек превышает число купленных собак на 78%.