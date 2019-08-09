Шведское издание
Автор статьи пишет, что во время сна кошка не будет воевать с тобой за одеяло. Плюсом питомцев назвали и возможность повысить популярность человека в социальных сетях.
В материале также отмечается, что кошки самостоятельны и чистоплотны, чем иногда не отличаются люди. Автор также отметил, что пушистые питомцы никогда не дают вредных советов и всегда благодарят за вкусный ужин.
Как ранее писал News.ru, чаще всего любители кошек заводят шотландскую и британскую породы. «Кошачьей» столицей России эксперты назвали Ижевск, так как здесь число купленных кошек превышает число купленных собак на 78%.