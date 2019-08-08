https://static.news.ru/photo/9d5fe0a4-b9b5-11e9-b12c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Jin & Lin Huifen/Xinhua/Global Look Press

Эксперты сайта объявлений «Авито» в преддверии Всемирного дня кошек выяснили, что дешевле всего кошку можно купить в Ульяновске — в среднем за 670 рублей, а дороже всего — в Санкт-Петербурге, за 4760 рублей. Чаще всего любители кошек заводят шотландскую и британскую породы.

Самым дорогим подарком из наиболее популярных оказались кошки бенгальской породы. Также в первую пятёрку входят мейн-кун и канадский сфинкс, — сообщили в пресс-службе "Авито".

«Кошачьей» столицей России эксперты назвали Ижевск, так как здесь число купленных кошек превышает число купленных собак на 78%. По этому показателю лидируют также Ульяновск и Уфа. Вообще количество кошатников в России растёт с каждым годом. Во II квартале число приобретённых кошек на 13% превысило число собак, годом ранее этот разрыв составлял только 6%.

Как писал News.ru, ленивая рыжая кошка, нарушившая работу одного из ресторанов Таиланда, попала на видео, которое набирает популярность в Интернете. В ролике, который сняли посетители, рыжая кошка по кличке Тонгданг разлеглась на полу ресторана в позе, напоминающей плотно пообедавшего человека. На посетителей заведения и официантов животное не реагировало, поэтому всем пришлось перешагивать через Тонгданг.