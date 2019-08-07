https://static.news.ru/photo/6fa0cf5e-b9ae-11e9-acd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Ленивая рыжая кошка, нарушившая работу одного из ресторанов Таиланда, попала на видео, которое набирает популярность в интернете.

Об этом сообщает Ридус .

В ролике, который сняли посетители, рыжая кошка по кличке Тонгданг разлеглась на полу ресторана в позе, напоминающей плотно пообедавшего человека. На посетителей заведения и официантов животное не реагировало, поэтому всем пришлось перешагивать через Тонгданг.

Хозяин заведения спокойно относится к поведению питомца. Он утверждает, что эта кошка всегда делает, что хочет. При этом и сам хозяин, и сотрудники и посетители ресторана обожают Тонгданг и никогда не мешают ей спать там, где хочется.

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