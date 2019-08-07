https://static.news.ru/photo/08568a94-b91a-11e9-a292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В соцсетях появились сообщения от жителей Серпухова, где они рассказывают о гуляющем вдоль городских трасс медведе.

Пользователи соцсетей предполагают, что это тот же медведь, которого до этого видели в подмосковном Чехове. Животное, вероятно, перемещается в поисках корма. Одна из женщин написала в группе «Серпухов подслушано. Без цензуры», что видела зверя на проезжей части, сообщает « Царьград ».

Мы ехали с мужем около одиннадцати вечера. Медведь просто шёл вдоль дороги, — рассказала Екатерина Гненная из посёлка Пролетарский.

Она отметила, что останавливаться было очень страшно, хотя и хотелось сделать фото.

Многие неравнодушные к судьбе медведя жалеют животное и придумывают, как его можно спасти. Некоторые предлагают приручить. Однако есть и те, кто предлагает забрать медведя на дачу «в добрые руки».

Участники группы также призывают опытных охотников и егерей подключиться к проблеме и спасти зверя.

Ранее News.ru писал о том, что власти Глазовского района Удмуртии предупредили об опасности походов в лес из-за медведя, который в последнее время начал выходить на дорогу, а также разорять улья.