Назван самый грязный предмет в ванной комнате, и это не туалет

Многие могут считать унитаз местом самого большого скопления микробов в ванной, но недавнее исследование показало, что это не так. Как пишет Daily Express, больше всего микробов скапливается на радиаторах отопления или полотенцесушителях.

Специалист по электрическому отоплению проверил пять предметов в ванной. Он взял мазок с сиденья для унитаза, лейки для душа, кранов, отверстия для пробки в раковине и сушилки для полотенец или радиатора — всё было проверено на наличие патогенных бактерий. Исследование показало, что на радиаторах скапливается больше всего грязи.

Сама ванная комната является влажной средой, как и полотенца, которые вы вешаете на радиатор. Это идеальная среда для микроорганизмов и бактерий. Влажные полотенца определённо не стоит использовать для вытирания лица, — цитирует издание основателя компании по уборке квартир FastKlean Антоанету Цочеву.

Чтобы избавиться от бактерий, специалисты посоветовали почаще протирать радиаторы, предварительно отключив от сети, чтобы не обжечься. Для этого придумали даже специальные щётки и губки. Кроме того, протирать лучше водой с небольшим содержанием уксуса или чистящего средства.

Чтобы удалить грязь с труднодоступных мест, можно использовать старую зубную щётку с мягкой щетиной. После завершения очистки нагревательный прибор можно протереть и отполировать салфеткой из микроволокон.

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