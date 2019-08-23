https://static.news.ru/photo/da4fec92-c6c2-11e9-bcc9-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл приглашена на свадьбу к Крессиде Бонас, которую ранее связывали с принцем Гарри близкие отношения.

Отмечается, что супругом бывшей девушки Гарри станет агент по продаже недвижимости Гарри Уэнтворт-Стэнли, у которого также есть королевские корни.

Причиной расставания Крессиды и принца Гарри стало нежелание девушки следовать правилам королевской семьи. При этом по тем же причинам закончились и первые отношения принца с Челси Дэйви.

Крессида Бонас сумела сохранить с младшим сыном принцессы Дианы дружеские отношения. Она даже была среди гостей на его свадьбе с Меган Маркл. А вот Челси Дэйви на торжестве отсутствовала, так как против её приглашения выступила герцогиня Сассекская, сообщает The Sun.

Ранее News.ru писал о том, что принц Уильям и его супруга, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, вместе со своими тремя детьми были вынуждены лететь в Шотландию в салоне экономкласса из-за скандала, разгоревшегося вокруг дорогостоящих поездок принца Гарри и его жены, бывшей американской актрисы Меган Маркл, на частном самолёте. Таким образом старший брат принца Гарри показал британцам, что его семья отличается скромностью и непритязательностью.