https://static.news.ru/photo/23021a34-c540-11e9-adb1-fa163e074e61_660.jpg Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе со своими тремя детьми были вынуждены лететь в Шотландию в салоне эконом-класса из-за скандала, разгоревшегося вокруг дорогостоящих поездок принца Гарри и его жены, бывшей американской актрисы Меган Маркл на частном самолёте.

Таким образом старший брат принца Гарри показал британцам, что его семья отличается скромностью и непритязательностью.

По словам изумлённых очевидцев, принц Уильям сам нёс несколько сумок, а Кейт держала на руках маленького принца Луи. Старшие дети при этом спокойно шли перед родителями.

Они вели себя очень скромно. Никто не знал, что они тоже летят, — рассказала пассажирка.

Она добавила, что Уильям с детьми сидели отдельно от Кейт, место которой было на несколько рядов впереди.

По данным Daily Mail , стоимость билета на рейс, которым летела королевская семья, составляет 73 фунта стерлингов (5820 рублей) в одну сторону.

Ранее News.ru писал о том, что британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550. Этот лайнер выбрасывает в атмосферу в разы больше углекислого газа, чем обычный пассажирский Airbus A319.