Астронавты не успеют сделать марсианское вино

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Перспективы виноделия в космосе оценил Михаил Смирнов

Михаил Смирнов, главный редактор портала «Алкоголь.Ру», капитан команды в знаменитой викторине «Что? Где? Когда?» по просьбе News.ru прокомментировал вероятность развития виноделия на Марсе. Ранее сообщалось, что Грузия заявила о намерении покорить Марс в рамках миссии Илона Маска и уже в 2024 году начать выращивать виноград на Красной планете.

— Оцените, пожалуйста, потенциал Грузии. Сможет ли эта страна стать пионером виноделия на других планетах?

— У Грузии всегда был хороший потенциал. Им очень повезло — у них великолепная погода. Количество солнечных дней очень большое, а для винограда это крайне важно. Почвы очень хорошие — трудные для винограда. Нежирные почвы, а с большим содержанием щебня и камней, склоны хорошо ориентированы, орошение таково, что корни не гниют, а вода стекает. В результате вырастает очень хороший виноград, из которого делают вино. В виноделии считается, что чем труднее винограду — тем вкуснее вино. Есть уникальный виноград, в провинции Шаранта, из него производят коньячный спирт. Слой земли там примерно 20 см и 10 метров мела. И пока корень доберётся до воды — лоза находится на грани смерти. Но из неё получается лучшее вино, из которого делают лучший коньячный спирт. Не на всякой почве можно вырастить хороший виноград для вина. В Грузии почвы удачные.

— Какое-то время назад в России засомневались в качестве грузинского вина. Ситуация изменилась?

— Да, был такой эпизод несколько лет назад. Во времена Саакашвили грузины делали дешёвые вина, и отправляли их к нам. И их министр обороны высказался совершенно грязно, что, мол, отправь в Россию хоть каловые массы — всё равно купят. После этого последовал резкий ответ — закрыли доступ грузинским винам на российский рынок. Грузины, пока запрет действовал, модернизировали виноделие в стране, поставили суперсовременное оборудование, пригласили спецов, которые наладили им технологии. И у них очень высококлассные вина. Кроме того, они стали в ощутимых масштабах производить «оранжевые вина», в кувшинах квеври. Эти кувшины закопаны в землю и виноград туда загружается вместе с косточкой, вместе с гребнем — веткой, к которой крепятся ягоды. И всё это постепенно отдаёт цвет. Ведь цвет в основном содержится в шкурке, собственно сок виноградный — он прозрачный. Плюс семечки отдают виноградное масло, очень полезное. И всё это бродит, бродит, бродит, затем по особой технологии они всё это вскрывают и получают вкуснейшие оранжевые вина.

— Это, должно быть, очень древняя технология.

— В Грузии вообще очень старые винодельческие традиции. Считается, что царица Тамара пришла к ним с христианским крестом, в котором две виноградные лозы были перевязаны её волосами. И виноделие существует там много тысячелетий. И грузины сумели доказать, что первое виноделие было именно в Грузии. В мире идёт большая, долгая ругань — где первое вино сделали. И грузины продавили историческое исследование, подтвердившее, что в товарных количествах вино впервые появилось именно у них.

— Как вы полагаете, Грузии удастся наладить виноделие на Марсе?

— Ни черта там не вырастет. Магнитного поля у Марса нет. Понятно, что мощная солнечная радиация, а защищаться от неё нечем. Значительные колебания температуры, до минус 100 градусов. Никакое растение не выдержит. NASA/public domain/wikipedia.org

— Возможно, что-то станут выращивать в закрытом куполе.

— Не знаю, есть ли смысл. Вырастить, теоретически, можно, и можно, конечно, сделать там вино. Но что это будет за вино и какой виноград там вырастет? На самом деле же лоза растёт четыре года, прежде чем она сможет дать виноград, из которого можно сделать более-менее приемлемое вино. Даже если они отправят лозу на Марс с экспедицией Маска — никто ею заниматься не будет. Виноделием нужно заниматься очень серьёзно. Астронавтам Маска делать нечего, как только выращивать виноград. Я вообще сомневаюсь, что они туда доберутся живыми-здоровыми.

— Что же им помешает?

— Мощнейшее излучение солнечное. Радиация. Чтобы от него укрыться, защитить себя, нужно 3-4, а то и 5 см свинца. И какой же мощности космического корабля хватит? Да никакой. И на самом Марсе скафандры не спасут от солнечного излучения. Как они там будут жить — не знаю. Напоминает сюжет фильма «Козерог-13», когда полёта на самом деле не было, была лишь имитация. И даже если астронавты долетят до Марса, то очень быстро вымрут.

— Вино выпить не успеют?

— Выпить успеют. Сделать не успеют. Я думаю, что здесь в другом дело. Грузины наладили производство хорошего, качественного вина. Но пока они отсутствовали на российском рынке, их нишу заняли другие экспортёры. Вино делать они научились, но экспорт из Грузии резко упал. И, говоря об участии в экспедиции Маска, грузины хотят разрекламировать своё вино. Артем Геодакян/ТАСС

— Насколько уменьшилась представленность в России грузинских вин по сравнению с «доскандальными» временами?

— Сейчас в Россию вино из Грузии поставляет очень небольшое количество компаний, шесть или семь. И они занимают 1-3% рынка, не более. А раньше их ниша была порядка 10-12%. Когда в виноделие вмешивается политика, это всё плохо заканчивается для виноделия.

— Россия в целом много вина импортирует?

— У нас под виноградниками примерно 300 тысяч гектаров, а надо нам раза в три больше. Поэтому импорт в Россию необходим, без него не обеспечить потребностей. Закупают и бутылочное вино, и розливом, чтобы потом разливать на территории России. Но компенсировать всю недостачу вина в России грузины точно не смогут, даже если им это позволят.

— Куда ещё идут грузинские вина?

— Очень небольшое количество, порядка 1000 бутылок, поступает в Европу. Фактически, для коллекционеров или для продвинутых магазинов. В Китай они стараются продавать, но Китай и сам активно производит вино. А потом, если им предложат вино из Франции и из Грузии, то понятно, в пользу кого будет сделан выбор. Виноделие — дело дорогое. Дорого обходится содержание виноградников, сам процесс виноделия. Высококачественное вино должно долго выдерживаться, а это зарплата, электричество, это расходы, налоги и так далее. Поэтому все стараются делать вино по ускоренной технологии. Не всё так просто. Грузины могут делать и лёгкие вина, и выдержанные, но непонятно только, куда они будут их сбывать. Хорошо известны грузинские вина только в России.