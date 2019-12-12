Джингл белл, джингл белл! Каждый год с наступлением декабря сотни тысяч наших сограждан, особенно москвичей, пытаются судорожно придумать, куда уехать на Новый год и зимние каникулы из своих любимых городов. NEWS.ru решил подготовить горячие советы и лайфхаки, чтобы помочь своим читателям уменьшить стоимость билетов в Европу.

Три самых распространённых требования выезжающих в этот период за рубеж:

желательно подальше от застольного оливье и холода;

желательно поближе к югу и европейскому уюту;

желательно подешевле, поскольку кризис, а евро и так по зверскому курсу 70 рублей.

Выбор зачастую падает на прекрасную Италию, любимую страну русских классиков и современной интеллигенции.

Заходят наши люди на сайты авиакомпаний, и что же они видят? Жесточайшие цены на перелёты в дни новогодних праздников. К примеру, сейчас, за три недели до Нового года, минимальная стоимость билетов в Рим без пересадок равна 26,5 тысячи рублей одиозной «Победой».

скриншот NEWS.ru

В реальности это означает прибавку ещё 4 тысяч рублей за багаж и конечную стоимость более 30 тысяч за полёт в спартанских условиях, даже без стакана воды. Правда, за 28,4 тысячи можно взять перелёт на S7 и не мучиться, но всё же такая цена далеко не всем по карману. Ведь на двоих придётся отдать уже от 57 тысяч, и это только за билет!

Если сменить новогодний Рим на Милан, с его зимними распродажами, то цена снизится не намного, до 20 тысяч при использовании услуг «Победы» (реально от 24 тысяч) и до 25 тысяч для других авиакомпаний. Можно, конечно, сэкономить 2–3 тысячи на билетах с длительными пересадками, но сумма всё равно остаётся весьма приличной. Туристические путёвки «порадуют» вас шестизначными цифрами, о них даже не будем говорить.

скриншот NEWS.ru

Вот и вынуждены наши люди повздыхать в очередной раз о несбыточной Италии и обращаться в загородные дома отдыха, где их с радостью ждут обнаглевшие хозяева с конскими ценами на новогоднее проживание.

Что же, совсем безвыходная ситуация? Конечно же, нет! Даём вам подробную инструкцию, как сэкономить на авиабилетах и заодно устроить себе небольшое новогоднее путешествие-приключение.

Всё дело в том, что у европейцев есть то, чего пока нет у нас, — низкобюджетная авиакомпания RyanAir. Она летает по всему континенту за копейки, плюс не так сильно лютует с багажом, как та же пресловутая «Победа».

Но если не гора идёт к Магомету, то московский Магомет может сам приехать поближе к горе.

Ближайший аэропорт, куда летает эта авиакомпания, находится в столице Литвы Вильнюсе. Попасть туда можно легко по железной дороге. Но не тупо брать дорогой международный билет, а воспользоваться поездом Москва — Калининград. Он как раз проходит по территории Литвы, с остановкой в Вильнюсе. Покупаем в кассе или на сайте РЖД билет до Нестерова или Чернышевского, находящихся в Калининградской области, а выходим по дороге, в Вильнюсе. Этой «тарифной уловкой» вовсю пользуются наши сограждане, желающие сэкономить, и в литовской столице поезда, как правило, лишаются половины пассажиров.

Цена на такой проезд начинается обычно от 1500 рублей в одну сторону, но в новогодние праздники билеты дорожают и вовсю раскупаются, так что озаботиться покупкой нужно за 45–35 суток.

Обратный билет покупается из того же пункта, а садитесь вы на поезд в Вильнюсе. Не переживайте, ваше место никто не займёт.

скриншот NEWS.ru

Ура, мы в Европе! Вильнюс сам по себе небольшой, уютный и достоин дневной прогулки. К русским здесь относятся очень хорошо, несмотря на все россказни нашей пропаганды.

Отсюда можно улететь в 14 стран, включая Германию, Францию, Испанию, Англию. Но нас сегодня интересует Италия. Сейчас, в первой половине декабря, билеты в Милан стоят пока ещё гуманные 70 евро. Обратный билет стоит ещё дешевле, от 27 евро.

скриншот NEWS.ru

скриншот NEWS.ru

Итого в сумме — 100 евро перелёт и 4 тысячи рублей поезд в обе стороны. То есть в два раза дешевле прямого перелёта. Неудивительно, что столько народа вовсю пользуется «вильнюсским транзитом», включая тех, кому выезд за границу закрыт по линии судебных приставов. Но это тема для отдельной дискуссии.

Вы можете воспользоваться разными вариантами. Например, попутешествовать по Италии, от Милана до Рима, на поездах-автобусах или прокатной машине, и вернуться в Вильнюс. Или же организовать себе путешествие по Европе, вернувшись в столицу Литвы из любой другой страны, связанной с ней маршрутом RyanAir. В конце концов, есть ещё аэропорт в Каунасе, откуда тоже можно дёшево летать по Европе.

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Главное — успеть на свой поезд до Москвы.

Кому не хватило прямых железнодорожных билетов на заветный калининградский поезд, могут добраться до Вильнюса через Минск, увеличив бюджет и заодно проверив качество драников в картофельной столице.

В общем, каждый может сам сконструировать новогоднее путешествие по принципу «Лего», играя с датами и сегментами. Начав процесс бронирования заранее, в октябре-ноябре, можно сильно его удешевить, поразив коллег по работе смешными деньгами, потраченными на новогоднюю поездку. Лично я никогда ещё не тратил на перелёт в Европу и обратно больше 10 тысяч рублей, посетив практически все государства континента.

Кто сказал, что летать в Новый год — это дорого? Теперь на нашем портале будут регулярно выходить статьи с лайфхаками, способами экономии в путешествиях и прочими полезными материалами. Будьте на связи!