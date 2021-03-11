Как Мамаев: названы профессии, представители которых изменяют чаще

Новости о скандально известном футболисте Павле Мамаеве вновь не сходят с первых полос СМИ. В этот раз спортсмен изменил супруге Алане. По одной из версий, после этого женщина пыталась свести счёты с жизнью, её обнаружили дома без сознания. Позже в социальных сетях она сообщила о предстоящем расторжении брака. Измены занимают второе место после алкоголизма в списке причин развода в России, говорят эксперты. Более 26% союзов разрушаются из-за «походов налево». NEWS.ru выяснил у специалистов, представители каких профессий чаще всего изменяют партнёрам и почему это происходит.

Чаще всего изменяют люди, занимающие высокие должности в компаниях любого профиля — это генеральные или управляющие директора, топ-менеджеры. Чем успешнее человек, тем больше у него соблазнов, сообщил NEWS.ru клинический психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников. Противоположный пол активно проявляет к нему интерес. Многие используют все уловки, чтобы закрутить выгодный (с материальной точки зрения) роман. По этой же причине сложно удержаться от «походов налево» и любому медийному человеку. Чем больше известность, тем выше внимание поклонников или поклонниц.

Павел и Алана Мамаевы alana_mamaeva/instagram.com

Актёры, певцы, спортсмены, циркачи — представители этих профессий «ходят на сторону», сообщила NEWS.ru психолог Людмила Полянова. Они часто уезжают из дома на гастроли или съёмки, живут в гостиницах месяцами. Состав людей в их окружении постоянно меняется, что повышает вероятность адюльтера. Сказывается и образ жизни, который сложно представить офисному работнику с графиком с 9 до 18 часов, сообщает эксперт.

Это люди с очень жёстким графиком. Искусство и спорт требуют дисциплины. Тренировки или съёмки могут идти каждый день. Поэтому когда появляется окошко в этом безумном графике, люди пускаются во все тяжкие — алкоголь, наркотики, беспорядочный секс. Людмила Полянова психоаналитик, директор психологического центра психоаналитик, директор психологического центра

Специалисты, которым люди открывают душу и тело, также нередко изменяют своим половинкам. К ним относятся мануальные терапевты, массажисты, остеопаты, психологи, психиатры, отмечает Валентин Денисов-Мельников. Когда есть тесный контакт, людям проще перейти к более близким отношениям, если они нравятся друг другу.

Психологи и врачи вызывают чувство влюблённости. Бывает, что такой специалист оказался чуть ли не первым человеком, который был внимателен, чуток и заботлив. Добрые чувства, которые проявляет специалист, человек может трактовать как нечто особенное. Но людям не стоит идти на подобные отношения, потому что это повредит психотерапевтическому процессу или процессу лечения. К тому же подобные контакты — это неэтично. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Пару лет назад один из клубов знакомств для женатых людей провёл исследование. Там также пытались выяснить, представители каких профессий чаще изменяют своим половинкам. Среди женщин на первом месте оказались врачи и медсёстры, на втором — преподаватели, на третьем — частные предприниматели. У мужчин список возглавили игроки на бирже, IT-специалисты и также частные предприниматели.

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К поиску новых партнёров больше склонны люди, в той или иной степени неуверенные в себе. Например, женщины от новых романов ждут подтверждения собственной сексуальной привлекательности, а мужчины — значимости, ценности в обществе, сообщает Мельников. Кстати, слабому полу для этого секс не обязателен, достаточно флирта, поэтому физически они изменяют реже.

К «походам на сторону» больше других склонны сангвиники, они более живые и лёгкие на подъём. Такие люди постоянно находятся в поисках приключений, сказал психолог. Реже всех изменяют меланхолики. Они неуверенные в себе и медлительные.

Изменит человек своей второй половине или нет зависит также и от его половой конституции, добавляет Полянова. Если она сильная, то риск адюльтера велик. Такому человеку постоянно не хватает секса. Если слабая — он в принципе не очень интересуется противоположным полом.