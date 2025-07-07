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07 июля 2025 в 21:23

Президент Бразилии осудил заявления Трампа насчет БРИКС

Лула да Силва назвал угрозы Трампа пошлинами безответственными

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на XVII Саммите БРИКС Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на XVII Саммите БРИКС Фото: AP/ТАСС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал заявления американского лидера Дональда Трампа о возможности введения пошлин против стран БРИКС, сообщает ТАСС. По его словам, действия главы Белого дома подрывают международный диалог и не соответствуют статусу лидера одного из крупнейших государств мира.

Не думаю, что это ответственно и серьезно, чтобы президент страны такого размера, как США, угрожал миру в интернете. Считаю, что это большая ошибка и безответственное решение, — заключил Лула да Силва.

Ранее представитель МИД Китая Мао Нин опровергла заявления Трампа об антиамериканской направленности БРИКС. Дипломат подчеркнула, что организация является открытой платформой для сотрудничества развивающихся стран и не направлена против третьих государств. Она также предупредила, что торговая война и протекционизм не принесут желаемых результатов.

До этого Трамп объявил о введении 10%-х пошлин для стран, поддерживающих БРИКС, назвав политику объединения «антиамериканской». Американская администрация начнет постепенно уведомлять партнеров об изменениях в торговых условиях, включая новые тарифы на импортные товары.

Дональд Трамп
БРИКС
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Луис Инасиу Лула да Силва
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