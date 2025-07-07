Президент Бразилии осудил заявления Трампа насчет БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал заявления американского лидера Дональда Трампа о возможности введения пошлин против стран БРИКС, сообщает ТАСС. По его словам, действия главы Белого дома подрывают международный диалог и не соответствуют статусу лидера одного из крупнейших государств мира.

Не думаю, что это ответственно и серьезно, чтобы президент страны такого размера, как США, угрожал миру в интернете. Считаю, что это большая ошибка и безответственное решение, — заключил Лула да Силва.

Ранее представитель МИД Китая Мао Нин опровергла заявления Трампа об антиамериканской направленности БРИКС. Дипломат подчеркнула, что организация является открытой платформой для сотрудничества развивающихся стран и не направлена против третьих государств. Она также предупредила, что торговая война и протекционизм не принесут желаемых результатов.

До этого Трамп объявил о введении 10%-х пошлин для стран, поддерживающих БРИКС, назвав политику объединения «антиамериканской». Американская администрация начнет постепенно уведомлять партнеров об изменениях в торговых условиях, включая новые тарифы на импортные товары.