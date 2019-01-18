USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,286 $   Brent61.70 $ Bitcoin3,641.26 $
МОСКВА1°C14:27
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Маша сварила Медведю кашу и пошла на рекорд

Маша и Медведь/youtube.com

культура [ версия для печати ]

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса, побив рекорд по количеству просмотров на YouTube. Правда, не весь, а только одна его серия.

Эпизод «Маша + каша» стал самым просматриваемым анимационным роликом на видеохостинге, сообщили в пресс-службе компании «Анимаккорд».

На момент публикации новости серия набрала 3,4 млрд просмотров в аккаунте GetMovies и ещё 92,7 млн в официальном канале «Маша и Медведь». Помимо этого, её англоязычная версия набрала 45,7 млн просмотров на канале Masha and The Bear. Правда, там она называется иначе — «Рецепт катастрофы» (Recipe For Disaster).

«Эпизод "Маша плюс каша" вошёл в Книгу мировых рекордов Гиннесса, <…> став единственным анимационным видео в мире, которое входит в топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за всё время существования платформы», — цитирует ТАСС сообщение компании.

В январе 2019 года исполняется 10 лет со дня выхода первого эпизода мультсериала. На 25-е число запланирована премьера новой серии, которая будет называться «Вся жизнь — театр».

Ранее News.ru сообщал, что европейские критики объявили мультсериал «Маша и Медведь» кремлёвской пропагандой и орудием «мягкой силы» России. В кинокомпании назвали обвинение смешным и безосновательным.


#YouTube #мультфильмы #КнигарекордовГиннесса #машаимедведь #мультсериалы
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
общество 17:47, 17 ноября 2018
Британцы назвали «Машу и Медведя» пропагандой Кремля
Серия мультика набрала на YouTube более 3 млрд просмотров
культура 19:59, 29 апреля 2018
Половина населения Земли посмотрела «Машу и Медведя»
Серия мультика набрала на YouTube более 3 млрд просмотров
общество 11:13, 11 августа 2017
В МГУ назвали вредным популярный мультсериал «Маша и Медведь»
Студенты и преподаватели Московского государственного университета (МГУ) в рамка Летней психологической школы назвали лучшие и худшие мультфильмы
Лента новостей
экономика 14:23
Group-IB заявила о кибератаке на банки РФ
оружие 14:22
Войска РФ получат арктический вариант «Панциря»
в мире 14:09
Выход США из ДРСМД ударит по глобальной безопасности
в мире 13:59
Украина продолжает «сжигать мосты» с Россией
в мире 13:59
Жена сожгла мужа из-за пароля от телефона
Другие новости
культура 08:14
Мединский предлагает изменить контент в школах искусств
культура 08:07
Что посмотреть в выходные
News.ru рассказывает о самых интересных премьерах уик-энда 19–20 января
культура 23:19
Больше сотни фильмов запретили на Украине в прошлом году
культура 17:49
Картину кисти Ван Гога, возможно, нашли в Нидерландах
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top