Маша сварила Медведю кашу и пошла на рекорд

https://news.ru/storage/news/cc45b2a59e28aafeaa0d29d8f5d3f12f/c3c3acb6-3566-4903-a760-d6dabdef7ccf_850.jpg Маша и Медведь/youtube.com

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса, побив рекорд по количеству просмотров на YouTube. Правда, не весь, а только одна его серия.

Эпизод «Маша + каша» стал самым просматриваемым анимационным роликом на видеохостинге, сообщили в пресс-службе компании «Анимаккорд».

На момент публикации новости серия набрала 3,4 млрд просмотров в аккаунте GetMovies и ещё 92,7 млн в официальном канале «Маша и Медведь». Помимо этого, её англоязычная версия набрала 45,7 млн просмотров на канале Masha and The Bear. Правда, там она называется иначе — «Рецепт катастрофы» (Recipe For Disaster).

«Эпизод "Маша плюс каша" вошёл в Книгу мировых рекордов Гиннесса, <…> став единственным анимационным видео в мире, которое входит в топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за всё время существования платформы», — цитирует ТАСС сообщение компании.

В январе 2019 года исполняется 10 лет со дня выхода первого эпизода мультсериала. На 25-е число запланирована премьера новой серии, которая будет называться «Вся жизнь — театр».

Ранее News.ru сообщал, что европейские критики объявили мультсериал «Маша и Медведь» кремлёвской пропагандой и орудием «мягкой силы» России. В кинокомпании назвали обвинение смешным и безосновательным.