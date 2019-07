Фото: Walt Disney Pictures

Знаменитый режиссёр Квентин Тарантино составил плейлист из любимых музыкальных композиций, которые он использовал в своих киноработах. Список представлен на платформе Spotify.

Всего в список попали 60 песен.Среди них -Bang Bang Нэнси Синатры, You Never Can Tell Чака Берри, Miserlou Дика Дейла, The Surrender Эннио Морриконе, Winged Джеймса Руссо, Apple Blossom группы...