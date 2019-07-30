https://static.news.ru/photo/0dda8a16-b2d4-11e9-bdb4-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Король лев» Фото: Walt Disney Pictures

Симбу из фильма «Король лев» срисовали с львёнка по кличке Бахати из зоопарка в Далласе.

Котёнок заинтересовал компанию Disney, для которой сотрудники учреждения снимали на камеру первые шаги Бахати, а также другие движения — например то, как она зевает или ест.

Благодаря этим материалам аниматорам было легче ориентироваться при создании анимированного Симбы.

Ранее News.ru писал, что певица Валерия возмущена натурализмом «Короля Льва». На просмотр новой картины Disney она отправилась в тематической одежде. Леопардовый кардиган, крокодиловая сумка и меховые босоножки — такой комплект одежды выбрала она на этот раз. Очевидно, что тему гардеробного выступления 23 июля ей подсказала тема просмотренного фильма. Артистка сообщает, что картина ей понравилась, но воспитывать на ней своих детей она бы не стала.