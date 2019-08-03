https://static.news.ru/photo/ce26f544-b657-11e9-bb33-fa163e074e61_660.jpg Киану Ривз Фото: Dave Bedrosian/imago-images.de/Global Look Press

Американский актёр Киану Ривз предстал перед поклонниками в новом образе — с ирокезом и окладистой бородой. Пользователи Сети усомнились, что они настоящие, но перевоплощение артиста приняли с восхищением.

Снимки звезды Голливуда, который участвует в съёмках продолжения научно-фантастической комедии «Невероятные приключения Билла и Теда», опубликованы в Twitter .

Они собрали множество восторженных комментариев, главной мыслью которых стала поддержка нового стиля «викинга-серфингиста».

keanu reeves trying out a new look pic.twitter.com/XRiaIHf2dm — keanu doing things (@keanuthings) 2 августа 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что Киану Ривз в очередной раз поразил поклонников неожиданным поступком, когда недалеко от съёмочной площадки увидел фанатку с табличкой из куска картона. Женщина пыталась привлечь звезду надписью «Ты — потрясающий». Неожиданно для поклонницы Киану Ривз через несколько часов подошёл к ней, и в руках у него была табличка с аналогичной надписью, обращённой к девушке. Актёр пообщался с фанаткой и её детьми, после чего вернулся на съёмочную площадку.