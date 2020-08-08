Почти 30 жителей жилкомплекса бизнес-класса «Хедлайнер» в Пресненском районе Москвы обратились в суд и Генпрокуратуру в связи с вероятными злоупотреблениями «домоуправления». По их мнению, представители ООО «Сити 24» могли сфальсифицировать протоколы общего собрания жильцов, которые якобы выбрали эту организацию управлять их свежеотстроенным домом. В реальности они не голосовали за данную организацию, которая, по их мнению, завышает тарифы, но в итоговых протоколах, оказавшихся в Мосжилинспекции, всё вышло ровно наоборот. Обитатели новостройки утверждают, что управляющая компания использовала при голосовании ресурс застройщика, с которым она, как выяснил NEWS.ru, связана. Оба актива входят в империю бизнесмена Виктора Вексельберга.

Перепады результатов

В конце 2019 года ООО «Сити 24» объявило о проведении с 19 декабря 2019-го по 29 февраля 2020 года внеочередного очного-заочного собрания жильцов дома в Шмитовском проезде, 39, корпус 3. На повестку дня в числе прочих был вынесен вопрос о выборе данного общества управляющей организацией и заключения с ним соответствующего договора. Как рассказал NEWS.ru один из жителей дома, по итогам голосования, 80 собственников высказались против этой структуры, что было отмечено в акте счётной комиссии. Его соседка Дарья Уварова объясняет, что за предложенную управляющую компанию «проголосовало ноль квартир», однако к началу марта результаты неожиданно для жильцов стали ровно противоположными.

На состоявшейся 2 марта встрече собственников квартир с представителями ООО «Сити 24» в офисе организации были подведены результаты волеизъявления. По словам юриста Алихана Ибрагимова, защищающего интересы жильцов дома, представитель управляющей компании Гор Мнацаканян забрал бюллетени голосования и акт счётной комиссии, после чего «внезапно скрылся быстрым шагом в неизвестном направлении».

Все были в недоумении, как так документы нигде не зафиксировали и просто забрали. Даже в полицию написали мы заявление. Позже Мнацаканян объяснил, что забрал эти документы, чтобы передать в Мосжилинспекцию, — комментирует Ибрагимов.

Впоследствии, как отмечает юрист, ООО «Сити 24» направило жителям дома протокол внеочередного общего собрания от 2 марта 2020 года, из которого следовало, что за выбор управляющей компании якобы высказались 90,46% участников голосования. Возмущённые граждане обратились в Мосжилинспекцию и выяснили, что из 80 бюллетеней голосования в ведомстве имеются лишь бюллетени восьми жителей.

ООО «Сити 24» не передал в Мосжилинспекцию большую часть решений собственников жилых помещений по вопросам повестки дня общего собрания, что повлекло искажение результатов голосования на общем собрании и тем самым нарушило жилищные права и свободы жильцов, — комментирует Ибрагимов.

Примечательно, что на сайте ООО «Сити 24» размещены извещения о собраниях жильцов первого, второго и третьего корпусов ЖК «Хедлайнер», но результаты голосования обнародованы только в первом и втором .

Как отмечает юрист, управляющей компанией в реестр собственников были внесены недостоверные сведения о том, что якобы большинство квартир принадлежат застройщику — ООО «Жилой квартал Сити».

В реестре собственников, который был составлен ООО «Сити 24» и находится в распоряжении Мосжилинспекции, указано, что застройщик якобы владеет одновременно 64 квартирами, а в бюллетене голосования компания указала уже 51 квартиру. В декабре 2019 года ООО «Жилой квартал сити» как держатель значительной части якобы нереализованного жилья проголосовало за выбор ООО «Сити 24» управляющей компанией дома в Шмитовском проезде.

Между тем собственниками большой части квартир являлся не застройщик, а жители многоквартирного дома, которые приняли участие в голосовании, — подчёркивает Ибрагимов.

Он объясняет путаницу с квартирами тем, что управляющая компания представила в Мосжилинспекцию данные на 19 декабря 2019 года, когда действительно часть квартир в доме были не проданы, и ими, соответственно, владел застройщик. Однако на день завершения голосования — 29 февраля 2020 года — большинство жилых помещений уже было передано новым собственникам, которые проголосовали, но их бюллетени странным образом исчезли.

Александр Щербак/ТАСС

Недавно 29 жителей дома обратились в Никулинский суд Москвы с иском к ООО «Сити 24», в котором требуют признать сфальсифицированные, по их убеждению, результаты голосования. Пока дата первого заседания не назначена. Кроме этого, они обратились в Генеральную прокуратуру, попросив главу ведомства Игоря Краснова провести проверку по данным фактам, а также в связи с бездействием Государственной жилищной инспекцией Москвы. Последняя, по мнению заявителей, не сделала ничего для вмешательства в ситуацию, а именно — проверки итогов общего собрания. В ведомстве жильцам сообщили, что не имеют на то полномочий.

Кроме того, как рассказали NEWS.ru жители дома в Шмитовском проезде, застройщик до сих пор не поставил его на кадастровый учёт в Росреестре. Из-за этого они на протяжении длительного времени не могут зарегистрировать право собственности на свои квартиры в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

«Приходят заработать денег»

Одна из жительниц, Дарья Уварова, сообщила NEWS.ru, что против ООО «Сити 24» (а позднее и застройщика) новосёлы элитного дома в Пресненском районе выступили из-за претензий к обслуживанию здания. В частности, она отмечает, что управляющая компания якобы завышает некоторые тарифы. Жители изучали смету, приложенную к договору с ООО «Сити 24», которая оказалась «очень размытой».

Сейчас с нас просят деньги за кондиционеры, которые не подключены и люди ими не пользуются. Там много пунктов по обслуживанию придомовой территории, но мы не знаем, относится она к нашему дому или нет, потому что дом не на кадастре. Ещё они включают в смету ремонт и обшивку труб, но эти трубы же новые и они на гарантии у застройщика. За текущий ремонт, вывоз мусора и охрану в месяц приходится платить 80,34 рубля с каждого квадратного метра жилья. Мы рассчитали, что всего за эти услуги должно выходить где-то 60 рублей, но не 80. То есть там много лишнего, в чём наш дом не нуждается и ближайшие пять лет нуждаться не будет, — говорит Уварова.

Также она отметила, что недавно на придомовой территории появились скамейки и урны, но управляющая компания якобы требует оплату за их обслуживание «уже с ноября». Как рассказывает жительница ЖК «Хедлайнер», в УК пообещали убрать из сметы то, что их не устраивает, «но цена всё равно не изменится».

Они нам в открытую говорили, что они хотят на нас зарабатывать. Если брать тариф города — это 30 рублей за квадратный метр, например, в ГБУ «Жилищник», и у них нет строки на общедомовые нужды, а у нас 80 рублей плюс ещё общедомовое электричество и вода, то есть в общей сложности 150 рублей. Это проблема многих новостроек, поэтому многие и судятся, ведь те управляющие компании, которых «назначает» застройщик, приходят заработать денег, — продолжила Уварова.

По её словам, застройщик на связь с жильцами не выходит и не отвечает на их обращения. NEWS.ru направил запросы в ООО «Жилой квартал сити» и ООО «Сити 24» с предложением изложить свою позицию. Телефоны первой организации не отвечали, а в колл-центре второй сообщили, что передадут вопросы редакции начальству. Тем не менее оперативно предоставить комментарий они не смогли.

Жильцы ЖК «Хедлайнер» утверждают о возможной связке застройщика и управляющей компании, которая подтвердилась в результате исследования NEWS.ru. Судя по всему, обе компании относятся к активам Виктора Вексельберга. Последний, в частности, является одним из бенефициаров зарегистрированного в октябре 2016 года ООО «Жилой квартал сити» со штатной численностью в восемь сотрудников, владея более 49% активов фирмы. Остальные доли распределены между московским АО «Комплекспром» (его гендиректор Ринат Халиков занимает пост заместителя председателя правления ГК «Ренова», которой руководит Вексельберг) и кипрской компанией «Тонстон Инвестментс Лимитед».

Что касается ООО «Сити 24», то данная компания с численностью сотрудников в два человека была учреждена в Москве в феврале 2019 года. Почти половина (49%) её активов принадлежит ООО «Элиткомплекс» (чьим стопроцентным владельцем является кипрская компания «Хлоен Холдингс Лимитед»). Остальными соучредителями числятся Жуков Михаил Юрьевич, Эдель Константин Ефимович и Солощанский Олег Моисеевич.

ЕГРЮЛ

С застройщиком ЖК «Хедлайнер» ООО «Сити 24» связано через упомянутое ООО «Элиткомплекс». Управляющей компанией данного юрлица, как и ООО «Жилой квартал сити», выступает созданное в 2007 году ООО «РСГ — Бизнес Сервис». Уставной капитал последнего составляет более 319 млн рублей. Основным бенефициаром данной структуры выступает ещё одна кипрская фирма — «РСГ Интернешнл ЛТД». Судя по всему, аббревиатура РСГ расшифровывается как «Ренова строй-групп» (такое словосочетание было в имени одного из предшественников ООО «РСГ — Бизнес Сервис»).

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.