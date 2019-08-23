https://static.news.ru/photo/95328a42-c5a1-11e9-9ce8-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан останется под арестом до 29 октября.

Решение о продлении меры пресечения вынес Лефортовский суд Москвы. Как передает «Интерфакс» , правоохранительные органы должны завершить к этому времени предварительное следствие по делу и направят в суд материалы для рассмотрения дела по существу.

Обвиняемый настаивает на своей невиновности. Уилан считает, что на него оказывается давление с целью добиться признательных показаний.

Дурной ветер дует с востока. Я невиновен по всем обвинениям, которые стали результатом политического похищения. Не было никакого преступления, нет доказательств преступления, — заявил американец в суде.

Гражданина США, отставного морского пехотинца Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. Как сообщал News.ru, родственники задержанного заявляли, что он прибыл в столицу России на свадьбу к знакомым. Следствие утверждает, что на изъятом у иностранца флеш-накопителе нашли сведения, составляющие гостайну. Также выяснилось, что у Уилана есть ещё три паспорта кроме американского — Великобритании, Ирландии и Канады.