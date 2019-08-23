Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан останется под арестом до 29 октября.
Решение о продлении меры пресечения вынес Лефортовский суд Москвы. Как передает
Обвиняемый настаивает на своей невиновности. Уилан считает, что на него оказывается давление с целью добиться признательных показаний.
Дурной ветер дует с востока. Я невиновен по всем обвинениям, которые стали результатом политического похищения. Не было никакого преступления, нет доказательств преступления, — заявил американец в суде.
Гражданина США, отставного морского пехотинца Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года по подозрению в шпионаже. Как сообщал News.ru, родственники задержанного заявляли, что он прибыл в столицу России на свадьбу к знакомым. Следствие утверждает, что на изъятом у иностранца флеш-накопителе нашли сведения, составляющие гостайну. Также выяснилось, что у Уилана есть ещё три паспорта кроме американского — Великобритании, Ирландии и Канады.