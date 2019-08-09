https://static.news.ru/photo/e50caaf4-baa5-11e9-840b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зверев Фото: admtuapse.ru

Следователи Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении мэра Туапсе Владимира Зверева, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В результате его противоправных действий городской бюджет недополучил более 23 млн рублей.

13 июня 2019 года чиновник заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год, — сообщили в СК РФ.

Уточняется, что Зверев выдал индивидуальному предпринимателю участок без проведения торгов, а в постановление главы города, по которому предприниматель заключил договор аренды, внёс ложные сведения о решении Туапсинского горсуда.

Как писал News.ru, главу города Туапсе Владимира Зверева арестовали. Он был избран на должность мэра в феврале 2018 года решением депутатов.