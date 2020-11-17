«Телега» катится на нас: Дуров против России в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека объединил и принял к производству жалобы Telegram от 2018-го и 2019 годов, сообщает правозащитная организация «Агора». Жалобы были поданы в связи с решениями судов о штрафе за неисполнение требований ФСБ и о последующей блокировке мессенджера в 2018 году. В июне 2020-го Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения с Telegram, но компания не стала отзывать жалобы из ЕСПЧ. Подробности — в материале NEWS.ru.

ЕСПЧ задал российским властям несколько вопросов по статьям 6, 10 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — именно в них Европейский суд усмотрел нарушения. Так, ЕСПЧ поинтересовался, затрагивает ли дело против Telegram свободу выражения мнения, было ли нарушено право на справедливый суд — в деле, как утверждают заявители, была нарушена подсудность и отсутствовала сторона обвинения, а также оно было рассмотрено в рамках гражданского кодекса, а не административного. Кроме того, международная инстанция увидела несправедливость в том, что у компании не было достаточного времени для подготовки к суду, не было возможности предварительно ознакомиться с документами, а также в том, что интересы Telegram никто не представлял во время судебного процесса. Наконец, ЕСПЧ запросил у российских властей копии судебных решений, на которые ссылалась ФСБ, когда требовала у мессенджера доступ к переписке пользователей. Как пояснил NEWS.ru адвокат «Агоры» Дамир Гайнутдинов, эти решения разрешили перехват переписки шести пользователей «ВКонтакте». ФСБ указала лишь номера судебных актов, сами документы предоставлены не были.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также, по словам Гайнутдинова, дела о блокировках должны рассматриваться в рамках Кодекса административного производства, так как в суде проверяли соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав организаций в момент, когда к ним предъявляются административные требования. Кроме того, суд непосредственно разбирался, исполняет ли Telegram возложенные на него обязанности и стоит ли вводить против него ограничения. Исходя из части 3 первой статьи КАС, именно эти условия обеспечивают рассмотрение дела в административном, а не в гражданском порядке.

На эту тему уже высказывался ВС РФ (Определение от 20 апреля 2018 г. по делу № 78-КГ17-101): «необходимо отметить, что решения, являющиеся основаниями для ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, принимаются судами общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства в рамках осуществления обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций». Дамир Гайнутдинов адвокат адвокат

Гайнутдинов также отметил, что совместное решение Роскомнадзора и Генпрокуратуры о разблокировке, принятое в июне 2020 года, не стало поводом для отзыва жалоб из ЕСПЧ.

Хотя блокировка была снята, правительство России так не признало нарушения Конвенции, не предложило урегулировать вопрос о длительном вмешательстве в свободу выражения, не исправило законодательство и не попыталось предотвратить подобные нарушения в будущем, наконец. Но сам факт снятия блокировки, безусловно, является смягчающим обстоятельством, — утверждает он.

Адвокат говорит, что у сторон до 28 января 2021 года есть возможность урегулировать дело самостоятельно и заключить мировое соглашение — в этом случае с дальнейшего рассмотрения оно будет снято. Если миром решить вопрос не удастся, у российского правительства будет 12 недель на то, чтобы ответить на вопросы, поставленные ЕСПЧ, то есть ответы будут ориентировочно в апреле. Также, по словам Гайнутдинова, если по итогам разбирательства ЕСПЧ всё же признает, что российским судом были допущены нарушения Конвенции, то это будет основанием для пересмотра судебных решений в отношении Telegram.

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В 2017 году Telegram отказался исполнять требования ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 октября 2017 года мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ от исполнения этих требований. Спустя полгода, в апреле 2018 года, Таганский суд удовлетворил исковое заявление Роскомнадзора о блокировке мессенджера на территории России в наказание за отказ сотрудничать с ФСБ.

Заблокировать Telegram оказалось не так просто: вместо мессенджера блокировались десятки миллионов адресов Google, Amazon, Digital Ocean и других облачных сервисов.

Результатом этого стали перебои в работе сотен сайтов, включая интернет-магазины, сервисы бронирования билетов и государственные ресурсы. Весна 2018 года уже вошла в историю Рунета как период IP-геноцида, — заявил глава «Агоры» Павел Чиков.

В итоге спустя ещё два года, летом 2020-го, Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения с мессенджера. В ведомстве своё решение объяснили тем, что «позитивно оценили» слова основателя Telegram Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.