«Телега» катится на нас: Дуров против России в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека объединил и принял к производству жалобы Telegram от 2018-го и 2019 годов, сообщает правозащитная организация «Агора». Жалобы были поданы в связи с решениями судов о штрафе за неисполнение требований ФСБ и о последующей блокировке мессенджера в 2018 году. В июне 2020-го Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения с Telegram, но компания не стала отзывать жалобы из ЕСПЧ. Подробности — в материале NEWS.ru.
ЕСПЧ задал российским властям несколько вопросов по статьям 6, 10 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — именно в них Европейский суд усмотрел нарушения. Так, ЕСПЧ поинтересовался, затрагивает ли дело против Telegram свободу выражения мнения, было ли нарушено право на справедливый суд — в деле, как утверждают заявители, была нарушена подсудность и отсутствовала сторона обвинения, а также оно было рассмотрено в рамках гражданского кодекса, а не административного. Кроме того, международная инстанция увидела несправедливость в том, что у компании не было достаточного времени для подготовки к суду, не было возможности предварительно ознакомиться с документами, а также в том, что интересы Telegram никто не представлял во время судебного процесса. Наконец, ЕСПЧ запросил у российских властей копии судебных решений, на которые ссылалась ФСБ, когда требовала у мессенджера доступ к переписке пользователей. Как пояснил NEWS.ru адвокат «Агоры» Дамир Гайнутдинов, эти решения разрешили перехват переписки шести пользователей «ВКонтакте». ФСБ указала лишь номера судебных актов, сами документы предоставлены не были.
Также, по словам Гайнутдинова, дела о блокировках должны рассматриваться в рамках Кодекса административного производства, так как в суде проверяли соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав организаций в момент, когда к ним предъявляются административные требования. Кроме того, суд непосредственно разбирался, исполняет ли Telegram возложенные на него обязанности и стоит ли вводить против него ограничения. Исходя из части 3 первой статьи КАС, именно эти условия обеспечивают рассмотрение дела в административном, а не в гражданском порядке.
На эту тему уже высказывался ВС РФ (Определение от 20 апреля 2018 г. по делу № 78-КГ17-101): «необходимо отметить, что решения, являющиеся основаниями для ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, принимаются судами общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства в рамках осуществления обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций».
Гайнутдинов также отметил, что совместное решение Роскомнадзора и Генпрокуратуры о разблокировке, принятое в июне 2020 года, не стало поводом для отзыва жалоб из ЕСПЧ.
Хотя блокировка была снята, правительство России так не признало нарушения Конвенции, не предложило урегулировать вопрос о длительном вмешательстве в свободу выражения, не исправило законодательство и не попыталось предотвратить подобные нарушения в будущем, наконец. Но сам факт снятия блокировки, безусловно, является смягчающим обстоятельством, — утверждает он.
Адвокат говорит, что у сторон до 28 января 2021 года есть возможность урегулировать дело самостоятельно и заключить мировое соглашение — в этом случае с дальнейшего рассмотрения оно будет снято. Если миром решить вопрос не удастся, у российского правительства будет 12 недель на то, чтобы ответить на вопросы, поставленные ЕСПЧ, то есть ответы будут ориентировочно в апреле. Также, по словам Гайнутдинова, если по итогам разбирательства ЕСПЧ всё же признает, что российским судом были допущены нарушения Конвенции, то это будет основанием для пересмотра судебных решений в отношении Telegram.
В 2017 году Telegram отказался исполнять требования ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 октября 2017 года мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ от исполнения этих требований. Спустя полгода, в апреле 2018 года, Таганский суд удовлетворил исковое заявление Роскомнадзора о блокировке мессенджера на территории России в наказание за отказ сотрудничать с ФСБ.
Заблокировать Telegram оказалось не так просто: вместо мессенджера блокировались десятки миллионов адресов Google, Amazon, Digital Ocean и других облачных сервисов.
Результатом этого стали перебои в работе сотен сайтов, включая интернет-магазины, сервисы бронирования билетов и государственные ресурсы. Весна 2018 года уже вошла в историю Рунета как период IP-геноцида, — заявил глава «Агоры» Павел Чиков.
В итоге спустя ещё два года, летом 2020-го, Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения с мессенджера. В ведомстве своё решение объяснили тем, что «позитивно оценили» слова основателя Telegram Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.