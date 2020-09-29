Следствие попросило суд арестовать сына иркутского экс-губернатора

https://static.news.ru/photo/28fba7de-0225-11eb-9cca-fa163e074e61_660.jpg Андрей Левченко Фото: irkutsk-kprf.ru

Следствие по делу депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко попросило арестовать подозреваемого до 20 ноября.

В Басманный суд поступили материалы в отношении Левченко Андрея, которому предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере. — NEWS.ru). Следствие ходатайствует об избрании Левченко [меры пресечения в виде] заключения под стражу на срок до 20 ноября, — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе суда.

По выдвинутым обвинениям сыну бывшего губернатора Иркутской области грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее NEWS.ru писал, что в КПРФ пообещали оказать поддержку депутату Андрею Левченко. О задержании сына экс-губернатора области Сергея Левченко стало известно 28 сентября. Его подозревают в махинациях с денежными средствами Фонда капитального ремонта, которые принесли государству ущерб более чем на 185 млн рублей.