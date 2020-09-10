Подмосковные журналисты пошли по стопам Ивана Голунова и оказались в СИЗО

Подмосковные журналисты и видеоблогеры Александр Дорогов и Ян Кателевский почти одномоментно стали фигурантами нескольких уголовных дел. Один из героев их разоблачительных публикаций, сотрудник ГАИ Павел Горохов, написал на них заявление о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК). Кателевский к тому же обвиняется в порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК) жителя Швейцарии, который в 2019 году наехал на него на автомобиле. Другие фигуранты их публикаций сначала избили журналистов, а потом обвинили их же в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). По последнему делу проходит Дорогов, который в СИЗО Егорьевска был покалечен сокамерниками. Журналисты отрицают вину и уверены, что дела сфабрикованы и являются местью за многочисленные материалы о связях властей с криминалом. NEWS.ru решил разобраться в истоках и деталях этой истории.

Ян Кателевский Star Cam/Youtube.com

Месть за ролики?

Уголовное дело по статье «Вымогательство» на журналистов антикоррупционного издания «Росдержава» и активистов канала гражданских инициатив «Движение» завели по заявлению инспектора ДПС Павла Горохова. Последний в 2012 году лишил Александра Дорогова водительских прав якобы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Активист считал, что действия инспектора были незаконными, а позже стал вместе с коллегами внимательно отслеживать нарушения в деятельности Горохова, посвящая ему множество довольно дерзких сюжетов. В феврале на YouTube вышел репортаж «Он вам не Горох», в котором Кателевский рассказывал про принадлежащий полицейскому дорогой особняк и земельный участок в окрестностях подмосковного Егорьевска. Блогеры выяснили, что прилегающая к дому территория якобы выходит за границы кадастрового плана и включает в себя часть соседнего лесного массива. В материале утверждается, что подобный участок с домом, гаражом, баней и ландшафтным дизайном в данном районе может стоить от 35 до 50 млн рублей. На его содержание, как указывают авторы расследования, служа в ГИБДД и полностью откладывая своё жалование, Горохову потребовалось бы не менее 72 лет.

Сотрудник ГАИ Павел Горохов Я.Н./Youtube.com

Также в фильме говорилось, что Павел Горохов имеет отношение к автомойке, под которую его мать приобрела участок за 740 тысяч рублей, хотя ранее его арендовали за 2 млн рублей в год, но в какой-то момент власти решили упростить финансовые условия его использования и отказаться от дополнительных поступлений в бюджет. Кателевский утверждает, что в администрации Егорьевска на должности главного специалиста по архитектуре и градостроительству работал тесть Горохова Михаил Сысоев, который, вероятно, помогал родственникам.

Горохову мы попортили нервишки, чтобы он обратился сначала к так называемым бандитам с просьбой утихомирить нас, но был послан, а после обратился к депутатам не местного разлива, но и тут ему не помогли. Тогда сильно разочарованный и обиженный Горохов написал заявление в СК, что мы ему и его семье угрожаем, — напоминал Кателевский.

Также он отмечал, что полицейский обратился в суд с иском (о защите чести, достоинства и деловой репутации) против него и Дорогова, «но везде ему отказали».

Однако 2 июля на Telegram-канале Baza появилось сообщение, что Дорогова и Кателевского обвинили в вымогательстве 1,5 млн рублей у Горохова, из которых 1,3 млн подмосковный инспектор якобы передал посредникам, коих на тот момент, как утверждалось в сообщении, уже задержали. Самих блогеров во время спецоперации с участием Росгвардии «взяли» 29 июля.

Как пишет «Медиазона», по версии СК, Дорогов и Кателевский потребовали от Горохова передать деньги через их знакомого предпринимателя и члена общественного совета при МВД в Люберцах Дмитрия Филимонова. Инспектор якобы в марте 2020 года при помощи знакомого предпринимателя Артёма Коханого передал почти всю сумму, но когда после этого стали выходить новые видеоролики, посвящённые ему, написал заявление о преступлении.

В беседе с NEWS.ru коллега фигурантов, координатор проекта «Движение» Андрей Орёл рассказал свою версию того, какую роль Павел Горохов мог играть в деле о вымогательстве.

Когда засвечивается такой человек, который даже на разводы не ходит, а явно занимается сомнительной деятельностью, руководству такой раскрученный персонаж не нужен. И, как я предполагаю, руководство ему могло сказать: «Либо ты решишь вопрос, либо мы с тобой прощаемся». Дальше он начал ходить по разным людям, начиная от криминала и заканчивая депутатами Мособлдумы, пытаясь найти с их помощью выходы на ребят, чтобы они больше не выпускали про него видео. Когда это всё доходило до Александра, он говорил: «Пусть живёт честно и никаких роликов не будет». Среди всех этих «товарищей», [к которым мог обращаться полицейский], скорее всего, нашлись определённые граждане, которые, вероятно, согласились решить вопрос и сказали, что его цена — «полторашка». Собственно, насколько нам понятно, 1,3 млн рублей Горохов им передал, а, естественно, с нашими ребятами никто этого не обговаривал, и ролики про Горохова продолжали выходить, на что, видимо, и Горохов, и его руководство возмутились. Он стал звонить с претензиями Александру, Александр, естественно, не понимал, о чём речь, говоря, что если собеседник кому-то заплатил, то пусть с него и спрашивает. Потом арестовали этих двух персонажей (предполагаемых посредников. — NEWS.ru), которые вроде как взяли деньги, а через некоторое время берут Александра и Яна. Андрей Орёл координатор канала гражданских инициатив «Движение» координатор канала гражданских инициатив «Движение»

По словам активиста, злоключения Александра Дорогова и Яна Кателевского могли быть связаны и с тем, что незадолго до ареста они выпускали большое расследование о похоронном бизнесе в столичном регионе ( первая и вторая серии) и сращивании власти, полиции и криминала. По сути, как отмечают в инициативе «Движение», блогеры продолжали работу журналиста Ивана Голунова, который делал большое расследование о ритуальных услугах, за что, по некоторым данным, ему могли подбросить наркотики в 2019 году. В расследовании Кателевского и Дорогова, в частности, рассказывается, как бывший полицейский Дмитрий Бурмистров, осуждённый за пытки задержанных, а после ставший начальником МКУ «Ритуал» в Раменском районе с бизнесменом Сергеем Харитоновым, якобы известным под прозвищем Квадрат, получают от службы «112» информацию об умерших, чтобы продавать ритуальные услуги. Также, по утверждениям блогеров, Харитонов якобы намерен захватить всю похоронную отрасль Московской области.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоит напомнить, что Дорогов, Кателевский и их соратники до этого не раз оказывались в эпицентре громких скандалов, разоблачая представителей власти. Так, в 2016 году блогеров задержали за съёмку территории, прилегающей к ОВД «Раменское», которая, по их мнению, являлась самовольно захваченным силовиками под парковку муниципальным участком. Позднее Раменский суд арестовал Кателевского сначала на 12 суток, а затем ещё на 10 за якобы неповиновение полицейским. После задержания активист тайком включил на смартфоне диктофон, который записывал происходящее в отделе на протяжении нескольких часов. Так общественность узнала о том, что некий полицейский, предположительно, начальник ОВД Олег Мучкин, обсуждал, как выкрасть у задержанного активиста копию неверно составленного протокола о задержании и подбросить ему что-то в сумку (в 2019 году это подразделение прославилось тем, что его сотрудники подбрасывали психотропные вещества задержанным и фабриковали уголовные дела, за что был задержан экс-начальник местного отдела по борьбе с наркотиками Дмитрий Понкратов и трое его подчинённых). Кроме того, на сделанную Кателевским запись попали разговоры силовиков с судьёй Ольгой Голышевой, которая советовала им «грамотно» готовить документы против блогера, чтобы его можно было осудить.

История с записями Кателевского дошла и до верхушки властной вертикали РФ. В июле 2016 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации главы государства «обратили внимание на эти сообщения», добавив, по традиции, что «это не вопрос Кремля».

Из пострадавших в обвиняемые

Хоть силовики пришли брать одновременно и Дорогова, и Кателевского, изначально блогеры проходили по разным уголовным делам. Первый был задержан по подозрению в причастности к вымогательству. Как сказал NEWS.ru адвокат Константин Барковский, под стражу Александра Дорогова заключили заочно, а дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц, и его доверитель не знал об этом.

Что касается Яна Кателевского, то первоначально его задержали по делу о порче имущества, потерпевшим по которому проходит проживающий в Швейцарии Александр Курбатов. Как рассказывает Андрей Орёл, в августе 2019 года, когда блогеры в очередной раз снимали репортаж про Павла Горохова, рядом с ним остановился BMW X6 под управлением гостя с Альп.

Этот человек сбивает Кателевского, а потом на него набрасывается с кулаками, после чего у Яна Николаевича зафиксировали сотрясение головного мозга и другие травмы. Всё это происходило на глазах у сотрудников полиции, но они водителя BMW не задержали. Через месяц этот человек пишет заявление о том, что ему повредили капот, зеркало машины, причинив ущерб в 85 тысяч рублей. В ноябре 2019 года Кателевского по этому поводу опрашивали, также показания давал и потерпевший, после чего он якобы сказал, что в Россию больше ни ногой, — рассказал Андрей Орёл.

После этого, как отмечает активист, у следствия не было возможности опросить Курбатова, но уголовное дело тем не менее завели, и 30 июля по нему Люберецкий городской суд первоначально отправил Кателевского в СИЗО. Соответствующее решение принял судья Михаил Милушов — супруг той самой Ольги Голышевой, голос которой попал на скандальные записи Кателевского.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с тем что Милушов не взял самоотвод из-за конфликта интересов, его решение было отменено Мособлсудом, который постановил изменить меру пресечения Кателевского с содержания под стражей на домашний арест. Но тут же силовики изготовили постановление о насильственном приводе журналиста и задержали его на двое суток по делу о вымогательстве. В итоге его взяли под стражу.

Кроме того, Александр Дорогов стал фигурантом ещё одного уголовного дела по статье УК «Хулиганство» в связи с событиями марта 2019 года. Тогда он вместе со своими коллегами Андреем Орлом и Павлом Цыбуляком прибыл в офис на Дубининской улице в Москве вместе с сотрудницей отдела кадров Пожарной сертификационной компании, аффилированной с ООО «Серконс» — предприятием, занимающимся сертификацией и экспертизами промышленной и пожарной безопасности. Девушка пожаловалась журналистам, что с ней грубо обошлись после якобы незаконного увольнения, когда она пришла получить невыплаченную зарплату. Когда блогеры прошли в помещение, они встретились с гендиректором компании Андреем Григорьевым, который якобы стал вести себя неадекватно и мешать видеосъёмке, а затем его подчинённые стали избивать гостей, которые пытались защищаться перцовыми баллончиками. Присутствующую на месте ЧП бывшую сотрудницу якобы лично ударил учредитель компании Исхан Бозкурт.

Как заявлял Кателевский, в избиении журналистов принимали участие гендиректор ООО «Проммаш Тест» Алексей Филатчев и его брат. Данная компания также связанна с «Серконсом». По утверждению блогера, Филатчевы ранее трудились в ФСБ и Исхан Бозкурт якобы специально нанял их, «чтобы уходить от налогов, получать лицензии, получить эксклюзивное право на сертификацию по линии ФСБ, сделать кучу филиалов».

После инцидента трое журналистов зафиксировали побои. Так, у Андрея Орла медики обнаружили сотрясение мозга, а у Александра Дорогова перелом носа. На снятом позже видео у активиста заметны синяки и гематомы, а сам он, лёжа на больничной койке, говорил, что «скорая помощь вставила на место нос, он так хрустнул, что я аж испугался».

В ООО «Серконс» инцидент восприняли тогда как происки конкурентов, которые прислали к ним в офис «группу неизвестных лиц из 10 человек», те в свою очередь стали «распылять газовый баллончик в офисе, целенаправленно направляя его на сотрудников организации». Однако «вследствие слаженных действий сотрудников охраны зачинщиков конфликта удалось обезвредить и выдворить из здания».

В результате борьбы несколько работников ООО «Серконс» получили травмы и были вынуждены обратиться в медицинские учреждения. При этом более ста человек пострадали от распыления перцового баллончика, — заявляли в компании.

Через пять дней после случившегося журналисты узнали от полиции, что по заявлению представителей «Серконса» заведено дело по статье УК «Хулиганство», фигурантом которого спустя более чем год стал Александр Дорогов. При этом, как рассказывает его адвокат Константин Барковский, в связи с конфликтом на Дубининской улице журналист был признан потерпевшим по уголовному делу о причинении лёгкого вреда здоровью (ст. 115 УК), но в результате из пострадавшего превратился в обвиняемого.

Anton Belitsky/Global Look Press

«Работали как фашистское СС»

Как рассказывает Андрей Орёл, при задержании Яна Кателевского сильно ударили головой об пол, из-за чего он потерял слух, который начал восстанавливаться только частично. При этом, как утверждает активист, медицинскую помощь ему не оказывают. В настоящее время он содержится в СИЗО-6 города Коломны.

По словам Константина Барковского, задерживали блогеров около 20 сотрудников Росгвардии, которые, по его словам, с Дороговым и Кателевским «не церемонились — надели наручники и кого головой ударили об стену, кого пинали ногами, работали, как фашистское СС». После этого связи у Александра Дорогова с родными и коллегами не было десять суток, за это время его возили по нескольким изоляторам и подвергали пыткам, уверяют в «Движении».

Александра Дорогова 10 августа из ИВС в Лобне перевели в СИЗО Егорьевска. Туда его отправили по формальной причине — там родился и проживает потерпевший по делу о вымогательстве гаишник Горохов. Причём в СИЗО Егорьевска специально содержатся люди с туберкулёзом. И из Лобни Дорогова этапировали в автозаке с человеком, страдающим этой опасной болезнью, подвергая риску заражения. В первый же день четыре или пять человек напали на него в этом СИЗО, скрутили, избили и сказали: «Привет тебе сам знаешь от кого. Будешь меньше снимать фильмов про полицию, гаишников и судей». Через день его осмотрели в СИЗО, и фельдшер выдала справку, в которой написано, что у Дорогова установлена гематома в области левого глаза и рваная рана уха. Потом его пытались скрыть, чтобы никто не видел травм. При этом администрация СИЗО под угрозами повторного водворения к нему в камеру избивавших заставила Дорогова написать, что он сам случайно причинил себе телесные повреждения. Поэтому от общественности и стороны защиты скрывали столь долгое время, рассчитывая на то, что видимые побои заживут. Но следы побоев я видел, когда встретился с Александром уже через десять суток после этого. Он был синий весь, сильно хромал, держался от боли за рёбра, на нём просто живого места не было, а майка на нём вся была в застиранных следах от крови. А после избиения и угроз убийством Дорогова перевели в камеру к убийцам, педофилам, психически больным. И только после того, как защита стала писать жалобы, начались проверки, а самого Дорогова перевели в другое СИЗО. Константин Барковский адвокат адвокат

activatica.org

По словам юриста, в настоящее время его подзащитный находится в СИЗО Каширы, где «на него продолжается давление со стороны администрации изолятора». Так, по словам Барковского, Дорогова «обещали посадить в карцер за то, что он написал две жалобы на условия содержания».

У него в камере отсутствуют элементарные человеческие удобства. Ему даже веник не хотели выдавать! Когда приезжала Общественная наблюдательная комиссия (ОНК), их завели в камеру, где были телевизор, радио и прочие человеческие условия. Когда члены ОНК ушли, Дорогова завели в пустую камеру, где он один находился в четырёх стенах, — уверяет Барковский.

Адвокат также сообщил NEWS.ru, что вместе с Дороговым в СИЗО Каширы этапировали того же заключённого, который участвовал в его избиении в Егорьевске, а от неназванных сотрудников учреждения исходят слухи о том, что им якобы поступило указание сделать жизнь заключённого блогера невыносимой.

После прибытия в Каширу в СИЗО его поместили в небольшое подвальное помещение, заявив, что мест якобы нет. Но как только ОНК появилась, сразу нашли веник, ведро для мусора, ёмкость с водой и прочие удобства, — говорит Барковский.

Ранее Telegram-канал единомышленников арестованных журналистов «Сила движения» писал, что избиением Александра Дорогова руководил некий «блатной» арестант по прозвищу Граф, имя и фамилия которого пока неизвестны. Он якобы «подконтролен администрации, и выполняет их „заказы“». В СИЗО Каширы этот заключённый, по некоторым данным, говорил, что находится там «из-за блогера».

Мы считаем, что этого так называемого «блатного» перевели в Каширу для организации повторного покушения на Дорогова руками местных сидельцев <...>. В любой момент, когда якобы охрана не видит, к нему в камеру может попасть команда карателей из числа местных «блатных», настроенных Графом, чтобы избить или убить Дорогова, — сказано в публикации.

Сторонники арестованных журналистов призвали правозащитные организации обратить внимание на сложившуюся ситуацию и «не оставить их коллегу в беде».

То, что Александр Дорогов выглядел плохо, подтвердил в беседе с NEWS.ru руководитель ОНК Московской области Сергей Леонов.

Он на самом деле был побитым, это факт. С его слов, причина — конфликт в камере. Мы видели то, что было зафиксировано сотрудниками СИЗО. Насколько мне известно, документы переданы в СК для проведения доследственной проверки истинных причин со всеми вытекающими последствиями. Сергей Леонов председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области

Как говорит вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, он впервые в своей практике сталкивается с ситуацией, когда журналиста неоднократно избивают во время заключения.

Если раньше в других делах, которые были мне известны, присутствовали единичные случаи получения журналистом травм, то это всегда вызывало большой общественный резонанс и о подобных фактах становилось оперативно известно на самом верху, вплоть до президента, то в этом случае — бить журналиста вообще стало системой, а возбуждённое против этих представителей СМИ уголовное дело теперь без сомнения нуждается в тщательной проверке и контроле со стороны руководства Генпрокуратуры и СК. Меня удивляет, почему до сих пор нет бурной реакции со стороны профессионального сообщества, как это происходило с делом Ивана Голунова, или всем вдруг стало всё равно? Да, за Яном Кателевским и Александром Дороговым не стоят большие и сильные федеральные редакции, способные защитить своих сотрудников. Фактически оба выполняли редакционные задания на свой страх и риск. Они являются сотрудниками издания «Росдержава», но при этом их основная аудитория — YouTube-подписчики, которых тем не менее сотни тысяч, так как уровень их журналистских расследований был довольно высок. Эти материалы неоднократно помогали государству и обществу увидеть отдельные реальные проблемы в правоохранительной и государственной системах, выявить злоупотребления отдельных недобросовестных чиновников на местах. Это штучные независимые журналисты, которые занимаются расследованиями на своём определённом месте, в регионах, где это не только очень нужно, но и, как мы видим, особенно опасно, и то беспрецедентное давление, которое началось на этих ребят, их уголовное преследование требуют тщательнейшего контроля со стороны как коллег по журналистскому цеху, так и руководства нашего государства, ведь тут речь идёт о гарантии на свободу слова. Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека

NEWS.ru направил официальный запрос в пресс-бюро ФСИН РФ и подмосковное управление службы, чтобы прояснить судьбу жалоб от Дорогова, а также узнать, обеспечивает ли руководство СИЗО-5 в Кашире безопасность подследственного журналиста и его право на благоприятные условия содержания. Однако в тюремном ведомстве не смогли оперативно предоставить комментарий.