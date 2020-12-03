Под грифом секретности: строителю резиденции Путина предъявили иск

Федеральная служба охраны (ФСО) решила через суд взыскать более 1 млрд рублей, исчезнувших при реконструкции резиденции президента в Ново-Огарёво. Соответствующий иск ведомство подало в Никулинский суд Москвы к бывшему первому заместителю директора ФГУП «Атэкс» ФСО Станиславу Кюнеру, который в июле 2020 года получил восемь лет колонии по делу о хищениях и сейчас находится в СИЗО. Вместе со своими партнёрами он занимался реставрацией государственных дач, Кремля и других секретных объектов, связанных с деятельностью главы государства. Как и само громкое уголовное дело, иск к его фигуранту находится под завесой государственных секретов. NEWS.ru решил восстановить некоторые детали этой масштабной коррупционной истории.

Тайны президентских реставраторов

Из картотеки на сайте Никулинского суда следует , что иска ФСО поступил в инстанцию ещё 25 сентября, его рассмотрение должно было состояться 25 ноября, но из-за неявки сторон заседание перенесли на 23 декабря под председательством судьи по гражданским делам Елены Кузнецовой.

Адвокат Станислава Кюнера Андрей Гривцов отказался комментировать NEWS.ru суть претензий ФСО, пояснив, что дело носит гриф секретности. Юрист добавил, что его доверитель также не хочет, чтобы он говорил что-либо.

Уголовные дела о хищениях на объектах ФСО завели в 2016 году. Кроме дома приёмов для президента России в Ново-Огарёво, в них фигурировали резиденция «Горки-9», госдачи «Воробьёвы горы» и музейный комплекс на Красной площади. Затем эпизод с Ново-Огарёво выделили в отдельное производство. Следствие полагало, что из выделенных на реконструкцию объекта 5,7 млрд рублей 1,5 млрд были расхищены за счёт завышения стоимости стройматериалов и различных нарушений.

Фигурантами дела стали гендиректор подведомственного ФСО ФГУП «Атэкс» (это предприятие было генподрядчиком) Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, глава подрядной компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, её топ-менеджеры Александр Родионов и Сергей Перевалов, экс-руководитель входящей в «БалтСтрой» фирмы-субподрядчика «Стройфасад» Дмитрий Торчинский (с 2009 по 2013 годы Кюнер числился её гендиректором), а также владелец Группы компаний «Форум», в который входил «БалтСтрой», Дмитрий Михальченко. Последний владел некоторыми активами совместно с супругой экс-главы ФСО Евгения Мурова. Как писал NEWS.ru, в 2018 году бывший руководитель службы также попадал в поле зрения силовиков.

Ещё в делах, связанных с коррупцией на президентских объектах, фигурировали бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения полковник Дмитрий Улитин, экс-гендиректор компании «Климат проф» Борис Мальцев и другие.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В июле Мосгорсуд приговорил Кюнера к восьми годам колонии, до этого Родионова приговорили к трём годам, а в октябре Торчинский получил пять лет. Михальченко был осуждён в конце 2018 года к четырём годам и семи месяцам колонии за контрабанду алкоголя (именно с этого эпизода силовики стали раскручивать дело о хищениях на объектах ФСО, где, по некоторым данным, Михальченко также фигурирует ). Сергеев, по информации, Telegram-канала ВЧК-ОГПУ? лечится от COVID-19 в СИЗО, где дожидается приговора.

Как и Торчинский с Сергеевым, Станислав Кюнер заключил досудебное соглашение, признав себя виновным по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), однако суд назначил ему срок больше на год, чем требовал гособвинитель. Заявление на Кюнера в ФСБ по собственному признанию написала его супруга Юлия Пасова. Ранее ходили слухи , что замруководителя дочерней структуры ФСО якобы был в близких отношениях с моделью Шоир Кульжабаевой, которая известна по клипу рэпера Тимати «Лада Седан Баклажан». В СМИ есть упоминания о её тайном поклоннике, который «не останавливается с 2015 года».

Заявление о финансовых преступлениях на секретном «Объекте № 53» я направила по трём инстанциям — в Главное военное следственное управление СКР, главную военную прокуратуру, Департамент военной контразведки ФСБ России. К этому моменту уже были арестованы Сергеев и Михальченко, но Кюнер оставался на свободе и собирался уехать из страны: у него были куплены билеты во Францию — там у него была недвижимость — и адвокат уже занимался получением вида на жительство. А где-то через полтора месяца, в августе 2016 года меня вызвал на допрос следователь СК по особо важным делам Сергей Новиков. Он тогда уже вёл дело Михальченко по контрабанде алкоголя, а «главными героями» моего заявления как раз были Михальченко, аффилированные между собой «Атэкс», «Балтстрой» и подконтрольные ему «Стройкомплект» и «Стройфасад», — рассказывала Пасова.

В марте 2017 года, через полгода после её первого допроса, начались задержания фигурантов — «арестовали Каминова, Кюнера, Торчинского и ещё двоих субподрядчиков», рассказывала экс-супруга фигуранта громкого дела.

Откровения бывшей супруги

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ публиковал выдержки из заявления Юлии Пасовой в ФСБ. В нём говорилось, что в 2012 году расходы Станислава Кюнера «в период работы в „Атэкс“ намного превышали его официальную зарплату — около 120 тысяч рублей в месяц». С сентября 2012-го по июнь 2013 года он якобы арендовал квартиру в московском районе Раменки за 250 тысяч рублей в месяц, а в январе 2012-го расходы на проведение новогодних праздников составили более €20 тысяч. Общая сумма пополнений банковских карт и счетов Кюнера с июля 2011 по март 2013 года составляет около $20 тысяч, €160 тысяч и 8,5 млн рублей.

При этом, как указывала Пасова, основные активы её супруг держал в наличных. Работая в ФГУП «Атэкс», он «постоянно приносил домой крупные суммы наличных денежных средств в пакетах, сумках и хранил их дома», а иногда забытые пакеты автор заявления «случайно находила под кроватью, в платяном шкафу и других местах».

Также она рассказывала, что в декабре 2013 года обращалась в Национальный антикоррупционный комитет, а также в прессу «с информацией о признаках противоправной деятельности в действиях Кюнер С.В., Сергеева Д.А., а также об их коррупционных связях с Каминовым А.М. и Михальченко Д.П.».

Юлия Пасова, Станислав Кюнер и Дмитрий Сергеев Юлия Пасова/vk.com

С Пасовой, если верить Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, 5 декабря 2013 года по просьбе Милхальченко встретился Сергеев, чтобы «помочь уладить» разногласия с мужем, и якобы сказал, что ей «не удастся одержать победу в противостоянии с ними» и что она «должна понимать, что „Дима (Михальченко) всё решит“».

В период работы в ФГУП «Атэкс» ФСО России Кюнер С.В. лично курировал реализацию государственных контрактов: «Реставрация Мавзолея В.И. Ленина», «Реставрация Грановитой Палаты Московского Кремля», «Реставрация Триумфальной арки на Кутузовском пр.», «Реконструкция Большого Кремлёвского дворца», «Реставрация Московской консерватории», «Строительство Дома приёмов официальной резиденции Президента РФ «Бочаров Ручей», «Строительство официальной резиденции Президента РФ «Ново-Огарёво», «Строительство комплекса государственных особняков на «Воробьёвых горах» и других, — указывалось в заявлении Пасовой.

Она отмечала, что, со слов своего мужа, Сергеева и Каминова «узнала, что работы, выполняемые ЗАО „БалтСтрой“, ЗАО „СтройФасад“, ООО „Стройкомплект“ по контрактам с ФГУП „Атэкс“ ФСО России зачастую производились со значительными нарушениями строительных норм и правил, о чём Кюнеру С.В. и руководству ФГУП „Атэкс“ было известно, но они „закрывали на это глаза“ и вновь привлекали их к работам по новым государственным контрактам».

Ниточки ведут к «теневому губернатору»

Как сообщил NEWS.ru замруководителя российского отделения Transparency International Илья Шуманов, история с хищениями в Ново-Огарёво связана с делом «государственных реставраторов» и «тянется в министерство культуры к замминистра культуры Григорию Пирумову».

Последний уже осуждён на три года за хищения более 160 млн рублей, а теперь стал обвиняемым в создании организованного преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег, полученных в результате совершения преступления. По словам Шуманова, история с резиденцией Владимира Путина также «тянется к порту Бронка , к бывшему руководителю управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти (по данным РБК, в 2017 году по делу Михальченко допрашивались высокопоставленные офицеры ФСБ, в том числе глава регионального управления Александр Родионов. — NEWS.ru), а также к ФТС».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральным звеном является не господин Станислав Кюнер и не Андрей Каминов, а петербуржский бизнесмен, владелец группы компаний «Форум» Дмитрий Михальченко. Его даже называли теневым губернатором Петербурга в какой-то момент. На него заводились все связи, и он координировал работы, в том числе и по освоению бюджетных денег, которые шли через ФСО. Важно, что Михальченко находился в дружбе с бывшим руководителем службы охраны. В его компаниях ранее работал Кюнер. Они были дружны, у них были даже совместные соседние земельные участки, разделённые забором. Вся эта история не только про коррупцию, а про борьбу кланов. Илья Шуманов замглавы российского отделения Transparency International замглавы российского отделения Transparency International

По словам Шуманова, Михальченко с бывшим руководителем управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти и с семьей экс-руководителя ФСО заходил на порт Бронка. Это один из крупнейших транспортных активов на территории Северо-западного федерального округа.

И по факту его действия были восприняты как некая угроза для других портовиков, в частности, порту Усть-Луга. Вне зависимости от этого, компании, которые участвовали во всей этой истории с хищением денег, — ФГУП «Атэкс», «Стройфасад» и группа компаний «Форум» — выступали подрядчиками и субподрядчиками реставрации порядка 20 объектов, имеющих высокую архитектурную и историческую ценность. Помимо этого, группа компаний участвовала в освоении денежных средств по другому направлению, связанному со стройкой. Но реставрация объектов была ключевой в силу того, что у Михальченко были связи с Кюнером, у того были договорённости и с офицерами ФСО, которые курировали это направление внутри службы. И такие объекты, как Горки-9, Ново-Огарёво и даже Кремль без согласования с ФСО не реконструировались. Очевидно, что эти объекты доставались близким к тогдашнему руководству ФСО структурам, — отметил Шуманов.

Он полагает, что компромат на тех или иных деятелей извлекается наружу «только в случае, когда появляется некая политическая воля», напомнив, что Дмитрий Михальченко был задержан и арестован «за очень смешную статью УК, а именно контрабанду алкоголя, а уже потом появились другие эпизоды по отношению к нему».

Когда в ФСО пришёл новый руководитель (Евгения Мурова сменил Дмитрий Кочнев в мае 2016 года. — NEWS.ru), люди связанные с предыдущим руководителем, ушли из подведомственных учреждений. Зачистка серьёзная произошла. И если будут дальше уголовные дела, то они будут касаться других историй, не связанных с реставрацией тех объектов, на которых плотно сидели господин Михальченко и компания, — полагает Шуманов.

Говоря о связи данной истории с Григорием Пирумовым, представитель Transparency International обраил внимание на то, что экс-замминистра культуры имел небольшую долю в банке «Нефтяной альянс», который выдавал кредиты компаниям, фигурировавшим в деле Михальченко.

Через банк Пирумова происходило финансовое обеспечение для госконтрактов. Министерство культуры с одной стороны курирует реставрацию, с другой стороны ФСО, которая в этом случае является регулятором и контролёром, а с третьей — бизнесмен с широкими связями, — добавил Шуманов.

Он назвал эту схему «треугольником», который «долго и эффективно осваивал бюджетные деньги». Однако происходило это, по словам собеседника NEWS.ru, «с сомнительными результатами».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.