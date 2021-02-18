Никогда такого не было: юристы объясняют решение ЕСПЧ по Навальному

17 февраля стало известно о решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно содержания под стражей в России Алексея Навального. Суд в Страсбурге потребовал от Москвы немедленно освободить оппозиционера, воспользовавшись 39 правилом собственного регламента. Сразу же после этого посыпались многочисленные комментарии российских чиновников. Так, в Минюсте заявили, что требование судебного органа «необоснованное, неправомерное и заведомо невыполнимое». Вскоре последовала реакция и от других ведомств, например, от МИД, чья представительница Мария Захарова по традиции объяснила юридический акт «элементом давления на Россию». Что на самом деле означает решение ЕСПЧ — в материале NEWS.ru.

Violetta Kuhn/dpa

Адвокаты Алексея Навального направили в ЕСПЧ заявление с просьбой об освобождении своего подзащитного ещё 20 января, вскоре после его ареста Химкинским судом. Обычно палата судей рассматривает такие обращения в течение одного-трёх дней, однако на этот раз было решено дать российским властям время на ответ.

Несколько дней спустя правительство России сообщило, что Навальный «содержится в должным образом охраняемом помещении, а его камера находится под видеонаблюдением». 16 февраля палата судей в составе семи человек провела заседание и решила обязать РФ освободить оппозиционного политика. Страсбургский суд подчёркивает, что это должно быть сделано незамедлительно.

16 февраля 2021 года палата из семи судей суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с правилом 39 регламента суда освободить заявителя. Эта мера должна быть принята немедленно. Принимая это решение, палата учитывала характер и степень риска для жизни заявителя, которые доказаны prima facie (как факт) для обоснования применения обеспечительной меры и которую суд рассматривает в свете всех обстоятельств текущего содержания заявителя под стражей, — приводится цитата решения ЕСПЧ на официальном сайте Навального.

Также суд обращает внимание, что если Россия не исполнит его требования, это будет расцениваться как нарушение 34 статьи Конвенции о правах человека.

Как пояснил NEWS.ru старший юрист из «Команды 29» Максим Оленичев, 39 правило регламента в отношении России применяется не в первый раз, однако впервые оно касается ситуации, когда «российский суд поместил лицо в места заключения по приговору суда, и ЕСПЧ требует его немедленно освободить».

Юрист из правозащитного центра «Мемориал» (признан российскими властями иноагентом) Татьяна Глушкова добавляет, что суть правила 39 — «применение обеспечительных, или предварительных мер». Это значит, что суд в Страсбурге обязывает государства предпринять что-то или от чего-то воздержаться в отношении конкретного человека до тех пор, пока ЕСПЧ не рассмотрит жалобу заявителя — в данном случае Навального — по существу.

Ранее, отметил Оленичев, 39 правило применялось в отношении иностранцев, которых собирались выдворить из России. Обычно речь шла о гражданах среднеазиатских республик, которым на родине могли угрожать пытки. Также правило применялось к заключённым, которые содержались в местах лишения свободы в ненадлежащих условиях, и к тем, кто не получал там положенной медицинский помощи.

Со своей стороны Глушкова утверждает, что многие предыдущие решения ЕСПЧ по правилу 39 Москва не исполнила. Так, российские власти проигнорировали десятки запретов Страсбургского суда о высылке граждан Узбекистана и Таджикистана на родину, не предоставила арестованному экстренную медицинскую помощь (дело «Хусейнов против России»), а также не допустила юриста к недееспособному заявителю (дело «Штукатуров против России»).

Adrian Grycuk/wikipedia.org

В силу того, что РФ является участницей Конвенции, она обязана исполнить решение ЕСПЧ по Навальному, говорит Оленичев. Однако ничто не мешает ей этого не делать: по факту никакой ответственности она, скорее всего, не понесёт.

Некоторые страны Совета Европы могут поставить вопрос об исключении России из организации, но такое бывает крайне редко. Это больше репутационные потери. Максим Оленичев юрист юрист

Глушкова также сомневается в том, что Москва согласится исполнить решение ЕСПЧ по Навальному. В противном случае, считает она, к настоящему моменту он уже был бы освобождён.

На мой взгляд, сейчас возможны два варианта развития событий: либо Навальный останется в тюрьме, и таким образом решение ЕСПЧ останется неисполненным, либо его освободят в ходе рассмотрения апелляции на решение о замене условного срока на реальный. Но освобождение не будет юридически оформлено как исполнение решения ЕСПЧ (то есть основания освобождения будут другими). Татьяна Глушкова юрист юрист

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова, которая подала 20 января заявление в ЕСПЧ, считает , что «согласно действующим нормам, в соответствии со всеми международными договорами», Россия должна его освободить. По её словам, решения по правилу 39 исполняют все страны без исключения, а обжаловать его невозможно.