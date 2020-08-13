Международная правозащитная группа «Агора» подготовила доклад «Труд в нерабочие дни: права, нарушения, перспективы», посвящённый разбору нарушений трудовых прав работников в России в период пандемии коронавируса. Авторы документа — специалисты в области трудовых прав, адвокаты Валерия Аршинова, Фёдор Сирош и юрист Регина Гаязова — выявили основные нарушения прав работников, описали типичное поведение работодателей в период «нерабочих дней», а также способы их уклонения от трудовых обязательств. Кроме того, правозащитники обратились в Международную организацию труда (МОТ) с просьбой проконтролировать условия труда в России до окончания эпидемии.

Армия уволенных

«Агора» отмечает, что с марта 2020 года российское трудовое законодательство молниеносно дополнялось новыми временными нормами о выплате больничных, приостановке производств, обязательной выдаче средств индивидуальной защиты, которые на практике применялись руководителями компаний «как получится» и порой в отрыве от реальности. Количество безработных увеличивалось пропорционально введённым государством мерам по нераспространению коронавирусной инфекции и, скорее всего, продолжит свой рост в дальнейшем.

В докладе сообщается, что в период пандемии страдали как работающие, так и неработающие профессии: врачи, курьеры, повара, вахтовики сталкивались с проблемами невыплаты заработка, доплат, нарушениями условий режима труда. Большой объём нарушений трудовых прав повлиял на рост прокурорских проверок работодателей и, возможно, скажется на увеличении количества уголовных дел, которые должны быть прекращены по объективной причине невозможности выплаты заработной платы «неработающим» сотрудникам и приостановки производства. Многих проблем в трудовом секторе экономики можно было бы избежать в случае введения государством режима чрезвычайной ситуации, однако были приняты иные меры и законотворческие инициативы, утверждают авторы документа.

С конца марта по 29 июня 2020 года в России было уволено 3 млн 718 тысяч человек — такие цифры приводятся в докладе российского министра труда Антона Котякова. Из этих данных исследователи делают вывод, что после объявления в России «нерабочих дней» с сохранением за работниками заработной платы многие работодатели в целях экономии финансовых средств увольняли сотрудников в одностороннем порядке, заставляли уволиться по собственному желанию или сокращали им зарплаты. Учитывая вынесенные предостережения Роструда, не всегда меры, на которые шли работодатели, были приняты в рамках закона, пишут авторы исследования «Агоры».

Val Thoermer/imageBROKER.com/Global Look Press

Странные выходные

По мнению авторов доклада, действующее трудовое законодательство оказалось неготово к пандемии, несмотря на то, что Трудовой кодекс РФ содержит нормы, регулирующие специальные условия трудовых отношений в чрезвычайных обстоятельствах. Например, во время эпидемий возможен перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу; возможно прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; работодатель может привлечь сотрудника без его согласия к сверхурочной работе или к работе в выходные и нерабочие праздничные дни для выполнения неотложных работ. Однако государство не объявило режим чрезвычайной ситуации во время пандемии, что привело к новой волне законотворчества.

Некоторую юридическую коллизию вызвало введение термина «нерабочие дни». Более того, после отмены режима карантина понятие «нерабочие дни с сохранением заработка» продолжают использовать и при других ситуациях, не связанных с темой коронавируса. Например, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 года объявили «нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы». При проведении голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля 2020-го объявили нерабочим днём — с его оплатой.

На наш взгляд, это свидетельство того, что понятие «нерабочих дней с сохранением заработной платы» прижилось, но до сих пор не легализовано в Трудовом кодексе РФ. Если с вопросами оплаты, отпуска и перечнем организаций стало более понятно, то вопросы прекращения работы вахтовиков в связи с введением карантина Минтруд РФ разъяснять не стал, оставив это на усмотрение работодателя и работника, — пишет «Агора».

В период ограничений самым популярным способом оптимизации расходов стало уменьшение фонда оплаты труда работников. Среди таких способов в порядке убывания «популярности» выделяются: увольнения сотрудников, снижение размера оплаты труда при уменьшении объёма выполняемых работ, перевод сотрудников на дистанционный режим, уменьшение размера оплаты труда при неизменном объёме выполняемых работ, принуждение работника к оформлению отпуска, оформление простоя в организации.

Увольнения сотрудников осуществлялось либо в одностороннем порядке, например, как «профнепригодный», либо через сокращение штата без соблюдения должной процедуры уведомления за два месяца, либо же работников принуждали писать заявления об увольнении по собственному желанию. Последний способ — наиболее выгодный для работодателя, поскольку не влечёт за собой финансовых обязательств и риска того, что сотрудник пожалуется в надзорные органы.

Манипуляции страхом

В четырёх из 10 случаев предложений работодателей уволиться по собственному желанию оказывалось, что они использовали в отношении сотрудников манипуляции страхом, обещая такие последствия в случае отказа, как принудительное увольнение, лишение премий, выплат и занесение «негативных» записей в трудовую книжку.

При переводе на дистанционную работу часто возникали проблемы с отсутствием необходимого оборудования и материалов у сотрудника для продолжения осуществления трудовой функции. Например, у работника могли отсутствовать персональный компьютер, программное обеспечение, база данных и файлов, дистанционный доступ к локальным устройствам, расходные материалы. В такой ситуации конфликт между сторонами возникал из-за того, что расходы на приобретение оборудования, программного обеспечения и расходных материалов работодатель относил на «иждивение» сотрудника или забывал прописывать в дополнительном соглашении о дистанционной работе.

Уменьшение размера заработной платы при неизменном размере обязанностей, выполняемых работ и ответственности происходило исключительно в форме манипуляции, отмечают докладчики правозащитной группы. Зачастую оно касалась тех работников, чья заработная плата состояла из фиксированного размера оплаты труда и премиальной части. Например, сотрудник получал фиксированный размер оплаты труда в размере МРОТ (12 130 рублей), при этом значительный размер зарплаты — в виде премий. Выплата премиальной части может зависеть от множества факторов, в частности, от выполнения плана работником и финансовых возможностей организации.

С нарушениями трудовых прав столкнулись курьеры, которые были максимально заняты во время карантина. Как пишет Eurasiane, в России отмечается бум онлайн-доставки, но данный сектор является дешёвым и незащищённым. По данным сайта Zarplata.ru, курьер «Яндекс.Еды» в Москве может зарабатывать от 30 до 70 тысяч рублей в месяц, в Петербурге — от 25 до 55 тысяч, в других городах — около 20-50 тысяч.

На невыплату заработной платы пожаловались около 290 курьеров, работающих с сервисом Delivery Club. Виновником называют логистического партнёра Delivery Club, который отвечает за начисление зарплат. 3 июля курьеры пытались встретиться с руководством, но «управленцы просто закрылись внутри офиса». После угрозы забастовки Delivery Club пообещал погасить долги по зарплате курьерам и разобраться с логистической компанией. Выполнено ли обещание или нет, на момент написания доклада правозащитников не было известно.

В то же время были и те, кто выиграл от карантина. Во время пандемии некоторые специальности стали оплачиваться в полтора-два раза выше. Например, вдвое больший заработок, чем в феврале, работодатели в апреле были готовы предложить упаковщикам. Заработок разнорабочих вырос на 60%. Многим покажется удивительным, но и повара стали получать на 90% больше, несмотря на то, что заведения общепита в числе первых закрылись после введения в регионах режимов повышенной готовности из-за пандемии.

Наполовину и даже больше выросли зарплаты, предлагаемые слесарям и ремонтникам, чуть менее чем наполовину — комплектовщикам, а грузчикам стали платить больше на треть. Так, портал РБК выделил пять сфер и профессий, не пострадавших от коронавируса, а наоборот, выигравших в условиях пандемии. Среди них указаны специалисты в EdTech-сфере, телемедицине, веб-дизайнеры, SMM-менеджеры, копирайтеры и другие, чей труд связан в основном с компьютером и инновационными технологиями.