Ситуация в компании Delivery Club остаётся напряжённой с мая 2020 года. Тогда курьеры заявили о нарушении своих трудовых прав, наложении необоснованных штрафных санкций, которые приводили к потере значительной части заработка. Тогда работники впервые заговорили о забастовке и действительно вышли 5 июня к офису организации в Москве. Основной причиной волнений стало увеличение пешей зоны доставки, которое руководство называло тестовым. Курьеры получили штрафы за отказ принимать дальние заказы — это и вызвало их недовольство. Штрафы персоналу работодатель уже компенсировал и обещал больше их не выписывать. Однако доставщики утверждали, что их продолжили наказывать рублём. Кроме того, им стали задерживать зарплату за последние два месяца. Это привело к новой акции протеста. Подробности — в материале NEWS.ru.

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Забастовка 9 июля у офиса Mail.ru Group — владельца Delivery Club — стала кульминацией протестной кампании курьеров. С конца весны рядовые сотрудники жаловались на постоянные штрафы, невыплату зарплаты за май и июнь. Кроме того, они начали требовать заключить с ними трудовые контракты, а не договоры на оказание услуг — как выяснилось, именно такие соглашения подписывают курьеры с работодателем.

После первой забастовки, состоявшейся 5 июня, сотрудники Delivery Club создали профсоюз «Курьер». Его руководитель Кирилл Украинцев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что на данный момент в протестных мероприятиях участвуют 290 человек. Некоторые из них из-за отсутствия оплаты труда в буквальном смысле вынуждены жить на улице — в парках и в подъездах. Украинцев заявил, что профсоюз пообещал обратиться в правоохранительные органы, если в результате кампании требования работников не будут услышаны. Однако власти из-за шумихи вокруг службы доставки самостоятельно начали доследственную проверку и даже приглашали сотрудников на беседу. Также бывшие работники рассказывают, что Delivery Club стал начислять зарплату буквально в последние дни — 8 июля одному из курьеров пришли деньги за вторую половину мая и июнь, в этот же день была деактивирована его рабочая учётная запись в рабочем приложении.

Кроме этого, сотрудникам, не успевшим присоединиться к протестам, пришли сообщения от бригадиров, в которых говорилось, что «любое публичное общение с третьими лицами, в СМИ, чатах, каналах и так далее касаемо рабочего процесса компании... ведёт к расторжению договора без выполнения каких-либо обязательств».

rabochy_kontrol/vk.com

Как сообщил работник Delivery Club Сергей Фефелов, основной вид штрафа в 3 тысячи рублей начислялся за якобы невыход на назначенную смену. За уход с неё раньше назначенного времени штрафуют на 300 рублей. Кроме того, в компании есть санкция в тысячу рублей за «неправильные» высказывания в рабочем чате. Также он рассказал про другие «воспитательные» меры, например про «бесконечное» дежурство.

Допустим, у курьера смена должна закончиться в 19:00. За минуту до этого ему падает заказ, он не имеет права от него отказаться, едет в ресторан, отвозит клиенту его, к смене добавляется всё это время плюс 10 минут. Он думает, что вот, всё, можно ехать домой, но ему опять кидают заказ. И так до бесконечности. Пока он не выдерживает и не срывает его, что влечёт опять штраф в размере двух тысяч рублей плюс сумма заказа, — говорит он.

courier_fight/vk.com

Кроме того, отметил Сергей Фефелов, курьера могут отправить не в его зону — к примеру, в ближнее Подмосковье.

Если курьер не из РФ, то его там обязательно оштрафует полиция за работу в области без патента, — пояснил сотрудник.

9 июля забастовка курьеров прошла у офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте в Москве. Туда пришло около 200 человек. Как сообщили участники акции, у представителей компании состоялся разговор с членами профсоюза, однако к какому-либо итогу стороны прийти не смогли.

В компании Delivery Club, в свою очередь, заявили, что вовремя переводили деньги на оплату работы курьеров фирме-посреднику, но последняя почему-то не выполнила свои обязательства.

В общей сложности с задержкой заработной платы столкнулись 326 курьеров. Все они работали через одну логистическую компанию — ООО «Амароли». Подрядчик задержал выплаты курьерам несмотря на то, что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объёме. Для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевёл подрядчику денежные средства для погашения долгов. В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной от недобросовестного контрагента, заплатив дважды, но сейчас наша главная задача — помочь курьерам, — сказали в компании.

rabochy_kontrol/vk.com

Также в Delivery добавили, что собираются расторгнуть контракт с «Амароли». Теперь компания планирует контролировать выплаты сотрудникам и ввести дополнительные критерии при отборе фирм-посредников, с которыми собирается сотрудничать.

В едином государственном реестре юридических лиц указаны три действующих в Москве ООО «Амароли». Одна компания с уставным капиталом 145 тысяч рублей зарегистрирована 15 мая 2018 года. Основной вид деятельности организации — «разработка строительных проектов». Если верить бухгалтерской отчётности, в начале 2019-го выручка данной структуры составляла 13,7 млн рублей, в конце того же периода — 153 тысячи, а чистая прибыль — всего две и тысяча рублей соответственно. Бухгалтерский баланс структуры на конец года указан в размере 23,7 млн рублей.

Согласно реестру, в данной фирме трудится один человек. Судя по всему, это генеральный директор Жанахова Фарида Габдрахмановна. Она же в 2018 и 2019 годах выступала руководителем находившегося в стадии ликвидации ООО «Констант-Групп», работавшего в сфере создания компьютерного программного обеспечения. До Жанаховой директором ООО «Амароли» значилась Ковтун Ольга Владимировна, которая указана как единственный учредитель этой компании. Она же является директором столичного ООО «Лестер», зарегистрированного в один день с «Амароли» и также занимающегося разработкой строительных проектов.

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Другое ООО «Амароли», созданное 25 ноября 2019 года, возглавляет Аглодин Дмитрий Юрьевич, он же выступает его учредителем. Уставной капитал этой фирмы составляет 80 тысяч рублей, а основной вид деятельности — «предоставление прочих персональных услуг, не включённых в другие группировки». При этом в анкете компании также фигурируют дополнительные варианты, в частности «деятельность агентств по подбору персонала» и «деятельность по подбору персонала и прочая». Также Аглодин имеет отношение ещё к нескольким московским компаниям, где он выступает директором и учредителем — к занимающемуся компьютерными технологиями ООО «Терри», торгующему автотранспортом ООО «Изыск», организующему перевозки ООО «Триумф», демонтирующему здания ООО «Актавиан» и управляющему эксплуатацией жилого фонда ООО «Дельта». Поскольку это ООО «Амароли» действует меньше года, сведений о его финансовом состоянии в публичном доступе нет.

Третье ООО «Амароли» зарегистрировано 2 августа 2018 года с уставным капиталом 100 тысяч рублей и основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». Финансовую деятельность эта компания не предоставляла. Её директором и единственным учредителем числится Досмухамбетова Лариса Константиновна. Она же выполняла аналогичные функции в московском ООО «Бизнес Профиль», занимавшемся оптовой торговлей бытовыми электротоварами, зарегистрированном 2 августа 2018 года. С 19 марта 2020-го ООО «Бизнес Профиль», имевшее на тот момент долги по налогам в размере 4,8 млн рублей, признано недействующей компанией.

Один из курьеров предоставил NEWS.ru копию соглашения, которое ему дали на подпись при трудоустройстве. Документ, именуемый «агентским договором», заключался работником с неким Эренжиновым Сарангом Борисовичем, зарегистрированным как индивидуальный предприниматель в Элисте и занимающимся курьерской деятельностью. Распоряжения этого «агента» должен выполнять доставщик, фигурирующий в договоре как «принципиал».

Спасибо Трудовому кодексу

На вопрос NEWS.ru, почему компания в принципе пользуется услугами посредников, в пресс-службе Delivery Club ответили, что работа с логистическими партнёрами — это международная практика.

Используемая логистическими партнёрами сервиса система мотивации соответствует как российскому, так и международному опыту компаний, работающих на рынке доставки еды. У курьеров есть два способа начать работать в доставке еды — оформить договор с логистической компанией либо стать самозанятым. Оба способа полностью находятся в правовом поле, — прокомментировала пресс-служба.

Депутат Госдумы, член комитета по труду Олег Шеин в разговоре с NEWS.ru объяснил, что крупному работодателю выгодно иметь посредников, так как это снимает с него всю ответственность.

В случае с Delivery Club мы понимаем, что конечным работодателем является Mail.ru Group — довольно известная фирма, которая дорожит репутацией и говорит, что это не мы. Вот субподрядчиков наняла — они людей обманывают, работников обманывают, но это не мы. Уход налогов — тоже само собой, не оформляя сотрудника, она экономит на налогах. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Шеин считает, что долги по зарплате будут выплачены довольно быстро. В отличие от официального трудоустройства, «ведь спустя несколько месяцев просто можно будет не возобновлять контракты с теми, кто был инициатором этого выступления».

courier_fight/vk.com

Кроме того, политик напомнил, что в начале 2000-х годов был изменён Трудовой кодекс, после чего права профсоюзов были существенно уменьшены.

Если до этого профсоюзы обладали серьёзными правами, работники имели право на забастовку. При этом сами работники имели право держать ситуацию под контролем, не давая разрешения на сокращение штата, увольнение по несоответствию занимаемой должности. В 2001 году право на забастовку было практически запрещено, вместе с тем было сказано, что у нас есть трудовая инспекция, прокуратура, пусть они этим занимаются. И что мы видим спустя 20 лет? В стране резко возросла доля людей, которые работают без оформления трудовых договоров, — утверждает Шеин.

По словам парламентария, благодаря серым схемам бюджет на всех уровнях ежегодно недополучает 5 триллионов рублей.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.