В Дагестане пресекли деятельность сети криптоферм

В Дагестане ФСБ совместно с местной полицией удалось обнаружить сеть нелегальных криптоферм, работающих на территориях Махачкалы, Кизляра, сёл Кульзеб и Новое Гадари, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оборудование на сумму около 500 млн рублей. Злоумышленники незаконно потребляли 8 мегаватт в час для майнинга криптовалюты.

Всего обнаружено и изъято более четырёх тысяч единиц компьютерной техники стоимостью около полумиллиарда рублей. Сумму нанесённого материального ущерба устанавливают специалисты «Россети Северный Кавказ — Дагэнерго», — рассказали в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, как Центробанк намерен повлиять на возможность россиян приобретать криптовалюты. Регулятор и участники финансового рынка рассматривают несколько вариантов запрета криптовалют.

Один из обсуждаемых способов сделать невозможным инвестицию в цифровые активы, которому ЦБ отдаёт приоритет, — заблокировать карточный перевод по специальным МСС-кодам. Этим кодом, состоящим из четырёх знаков, обладают компании, которым направляется платёж. В коде содержится информация, в какой сфере услуг находятся компании (например, продуктовым магазинам присваивается код 5411).