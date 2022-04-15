ФСБ рассекретила архивы о расстрелах жителей Старого Крыма нацистами в ВОВ

Управление ФСБ России рассекретило архивные документы и фотографии, свидетельствующие о массовых убийствах мирных жителей Старого Крыма, совершённых солдатами 17-й полевой армии вермахта в апреле 1944 года, сообщает портал «Известия». Согласно документам, руководил немецко-фашистскими войсками в Крыму генерал-полковник Эрвин Густав Йенеке. Расследование проводилось в рамках проекта «Без срока давности», а найденные свидетельства будут переданы в архив.

Управлением ФСБ подготовлены к передаче в Государственный архив Республики Крым архивные документы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й полевой армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в апреле 1944 года в отношении мирных жителей города Старый Крым, — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, архивы содержат многочисленные доказательства, в том числе протоколы допросов и фотографии, раскрывающие новые подробности зверских убийств мирного населения нацистами в годы Великой Отечественной войны под руководством генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке. Фотографии и сканы протоколов также были опубликованы на сайте «Радио Крым».

Йенеке был арестован Советской армией в 1945 году, а в ноябре 1947 года осуждён военным трибуналом в ходе Севастопольского судебного процесса и приговорён к 25 годам заключения в лагерях.

Ранее Министерство обороны России опубликовало архивные документы о преступлениях украинских националистов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Согласно архивам, многочисленные банды украинских националистов противостояли Красной армии при освобождении Украинской ССР. В качестве метода борьбы они выбрали террор и убийства своих же соотечественников, в том числе мирного населения. Они убивали родных и близких военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, добровольцев.