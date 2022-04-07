Минобороны рассекретило документы о преступлениях украинских националистов

Минобороны России рассекретило архивные документы о преступлениях украинских националистов во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Документы опубликованы в рамках проекта «Архивы помнят всё...».

В ряде материалов описывается ход операций Красной Армии и органов внутренних дел по нахождению и ликвидации украинских националистических банд. Как свидетельствует опубликованная справка политотдела Львовского областного военного комиссариата от 14 августа 1948 года, чрезвычайная жестокость украинских националистов была обусловлена не только их зачастую неустойчивым психическим состоянием.

Многочисленные банды националистов, противостоящих Красной армии при освобождении Украинской ССР, методом борьбы выбрали террор и убийства своих же соотечественников, в том числе мирное население. Они убивали родных и близких военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, добровольцев.

В селе Новошино было сожжено хозяйство, а хозяйку бросили живьём в огонь. Сожгли за то, что её родственник находится в истребительном батальоне при НКВД, — говорится в донесении политотдела Дрогобычского ОВК от 16 ноября 1944 года.

В документах приведены факты пыток красноармейцев. Бандеровцы выкалывали им глаза, отрезали языки и носы, отрубали руки и ноги, сжигали заживо. Нередко националисты убивали совершенно невинных людей просто из ненависти. О бессмысленном убийстве женщины и ребёнка сообщается в донесении Дрогобычского ОВК от 8 июня 1946 года.

В середине апреля в селе Славско бандитами была повешена в 800 метрах от дома 14-летняя девочка, а её мать бандиты увели с собой и впоследствии казнили, — говорится в документе.

Согласно историческим свидетельствам, националисты истребляли польское, еврейское население и не сочувствовавших им украинцев. Совершали бандеровцы преступления и за пределами СССР. На польской территории они сжигали населённые пункты, подрывали мосты и склады, нападали на небольшие гарнизоны Красной армии и Войска Польского. Появление вооружённых групп бандеровцев было отмечено и в Австрии, где они грабили местное население.

Для преступлений националисты переодевались в форму красноармейцев, чтобы не только маскироваться для совершения грабежей и убийств, но и дискредитировать Советскую армию.

Особое место в опубликованных исторических материалах отведено операциям по ликвидации остатков националистических банд.

Ранее УФСБ России по Архангельской области опубликовало на своём сайте рассекреченные и опубликованные архивные документы об уничтожении мирного населения Молдавии в годы Великой Отечественной войны.