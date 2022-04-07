Минобороны рассекретило документы о преступлениях украинских националистов

Минобороны России рассекретило архивные документы о преступлениях украинских националистов во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Документы опубликованы в рамках проекта «Архивы помнят всё...».
В ряде материалов
Многочисленные банды националистов, противостоящих Красной армии при освобождении Украинской ССР, методом борьбы выбрали террор и убийства своих же соотечественников, в том числе мирное население. Они убивали родных и близких военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, добровольцев.
В селе Новошино было сожжено хозяйство, а хозяйку бросили живьём в огонь. Сожгли за то, что её родственник находится в истребительном батальоне при НКВД, — говорится в донесении политотдела Дрогобычского ОВК от 16 ноября 1944 года.
В документах приведены факты пыток красноармейцев. Бандеровцы выкалывали им глаза, отрезали языки и носы, отрубали руки и ноги, сжигали заживо. Нередко националисты убивали совершенно невинных людей просто из ненависти. О бессмысленном убийстве женщины и ребёнка сообщается в донесении Дрогобычского ОВК от 8 июня 1946 года.
В середине апреля в селе Славско бандитами была повешена в 800 метрах от дома 14-летняя девочка, а её мать бандиты увели с собой и впоследствии казнили, — говорится в документе.
Согласно историческим свидетельствам, националисты истребляли польское, еврейское население и не сочувствовавших им украинцев. Совершали бандеровцы преступления и за пределами СССР. На польской территории они сжигали населённые пункты, подрывали мосты и склады, нападали на небольшие гарнизоны Красной армии и Войска Польского. Появление вооружённых групп бандеровцев было отмечено и в Австрии, где они грабили местное население.
Для преступлений националисты переодевались в форму красноармейцев, чтобы не только маскироваться для совершения грабежей и убийств, но и дискредитировать Советскую армию.
Особое место в опубликованных исторических материалах отведено операциям по ликвидации остатков националистических банд.
Ранее УФСБ России по Архангельской области опубликовало на своём сайте рассекреченные и опубликованные архивные документы об уничтожении мирного населения Молдавии в годы Великой Отечественной войны.