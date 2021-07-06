Дело о подлоге с ущербом в 24,5 млн рублей завели в Хабаровском крае

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В отношении руководителя службы заказчика Министерства строительства Хабаровского края возбуждено уголовное дело о служебном подлоге с ущербом в 24,5 млн рублей при исполнении госконтракта. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По имеющимся данным, подозреваемый подписывал акты о приёмке фактически невыполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медоборудования для строящегося здания противотуберкулёзного диспансера.

Как сообщили в прокуратуре, в результате было необоснованно потрачено 24,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге.

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