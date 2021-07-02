Москвичка получила срок за попытку обокрасть родственника Сталина

Таганский суд Москвы вынес приговор 32-летней жительнице столицы, которая попыталась похитить крупную сумму денег у 92-летнего ветерана. В качестве жертвы она выбрала родственника Иосифа Сталина, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, в конце марта злоумышленница и её сообщники неоднократно звонили ветерану Великой Отечественной войны по фамилии Аллилуев. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали мужчину провести судебную экспертизу по имеющимся у него накоплениям, сумма которых составляет 3,4 млн рублей.

Ветеран снял деньги с банковского счёта, а злоумышленница пришла за ними к нему домой, предъявив фальшивый документ об изъятии средств. Там она была задержана, поскольку мужчина вовремя обратился в полицию.

Суд приговорил мошенницу к трём с половиной годам колонии общего режима. Приговор в силу пока не вступил. Уголовное дело её сообщников выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали двоих телефонных мошенников, укравших 400 тысяч рублей у ветерана ВОВ Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы.

Во время прямой линии глава государства назвал «подонками» тех, кто совершает преступления против пожилых людей. При этом он посетовал на то, что количество подобных происшествий выросло на 25%.