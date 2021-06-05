Обманувшим сидевшего возле Путина ветерана предъявили обвинение

Полиция Москвы предъявила обвинение телефонным мошенникам, обманувшим ветерана войны Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы. МВД потребовало арестовать их, передаёт ТАСС.
Речь идёт о двух мужчинах, укравших 400 тысяч рублей у ветерана. По версии следствия, один из обвиняемых позвонил Пронину и, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил снять с личного банковского счёта деньги и передать другому человеку. По словам ветерана, ему сказали, что это якобы необходимо для поимки мошенника.
Дело будет рассматривать Кузьминский суд Москвы. В настоящий момент туда
Пенсионер обратился в полицию в конце мая. 4 июня стало известно, что подозреваемых задержали.
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