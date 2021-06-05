Обманувшим сидевшего возле Путина ветерана предъявили обвинение

https://static.news.ru/photo/46e7b7a8-c5f0-11eb-8017-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полиция Москвы предъявила обвинение телефонным мошенникам, обманувшим ветерана войны Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы. МВД потребовало арестовать их, передаёт ТАСС.

Речь идёт о двух мужчинах, укравших 400 тысяч рублей у ветерана. По версии следствия, один из обвиняемых позвонил Пронину и, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил снять с личного банковского счёта деньги и передать другому человеку. По словам ветерана, ему сказали, что это якобы необходимо для поимки мошенника.

Дело будет рассматривать Кузьминский суд Москвы. В настоящий момент туда поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленники проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Пенсионер обратился в полицию в конце мая. 4 июня стало известно, что подозреваемых задержали.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию чудовищной.