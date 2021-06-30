«Подонки»: Путин заявил, что рост мошеннических преступлений составил 25%

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии сообщил о высоком росте преступлений в сфере мошенничества. Отвечая на вопрос касательно того, как злоумышленники обманывают пожилых людей, глава государства назвал мошенников подонками.

Даже не хочу комментировать. Это просто подонки, те люди, которые совершают преступления против ветеранов, пожилых людей. К сожалению, рост таких преступлений значительный — 25%. Первое, что создаёт неблагоприятный фон и способствует росту преступлений такого рода, это незаконный оборот личных данных, — сказал президент.

Он заметил, что основная сложность в раскрытии подобных преступлений заключается в не до конца налаженной системе взаимодействия Центрального банка РФ и правоохранительных органов. По словам главы государства, банки и сами должны внимательно контролировать переводы, чтобы предотвращать подобные преступления.

Кроме того, Путин заметил, что мошенники работают и в системе социального инжиниринга, а также часто действуют от имени социальных служб. По словам российского лидера, снова встаёт вопрос о взаимодействии ЦБ и правоохранительных органов. Дело в том, что согласно законам государства, ЦБ может передавать секретные сведения о банковских вкладах клиентов только в случае, когда уже возбуждено уголовное дело и уже имеется постановление суда.

Глава государства призвал наладить диалог банков с правоохранителями. По его словам, это первое, что нужно сделать на «этом пути», а в дальнейшем — усовершенствовать систему.

Ранее шесть основных видов мошенничества по телефону, на которые чаще всего попадаются россияне, выделили в отечественном МВД. Среди этих видов — выигрыш в лотерею, СМС-просьба о помощи, телефонный номер — грабитель.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.