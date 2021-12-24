Бывшего главу СКР Кузбасса признали виновным в деле разреза «Инской»

Оглашение приговора по делу о вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской» началось в Центральном суде Кемерово. На скамье подсудимых находится бывший глава кузбасского управления Следственного комитета России (СКР) Сергей Калинкин, а также экс-заместители губернатора Кемеровской области Александр Данильченко и Алексей Иванов. Всего в числе фигурантов проходят семь человек, сообщает «Коммерсант».

Как заявил судья Александр Вялов, все обвиняемые признаны виновными в инкриминируемом преступлении. Из текста приговора следует, что бизнесмен Александр Щукин передал Калинкину в 2012 и 2014 годах взятки в виде автомобилей марки BMW, общая стоимость которых превысила 10,8 млн рублей.

Также сообщается, что летом 2016 года все семь подсудимых пробовали путём вымогательства получить 513 акций разреза «Инской», балансовая стоимость которых составляла 2,8 млрд рублей, «в пользу лица, уголовное дело в отношении которого завершено в связи со смертью». Так, судья зачитал постановление о прекращении дела в отношении главы «Сибуглемета» Щукина.

Ранее сообщалось, что бывший участник списка Forbes, сооснователь и экс-владелец холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин умер в возрасте 70 лет. Он был фигурантом дела о вымогательстве акций крупной кузбасской угольной шахты «Разрез Инской». Причина смерти не называется.