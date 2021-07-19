Умер экс-участник списка Forbes и глава «Сибуглемета» Александр Щукин

Бывший участник списка Forbes, сооснователь и экс-владелец холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин умер в возрасте 70 лет. Бизнесмен был фигурантом резонансного дела о вымогательстве акций крупной кузбасской угольной шахты «Разрез Инской», пишет ТАСС.

Щукин умер. Он находился под домашним арестом как обвиняемый по делу о вымогательстве акций шахты «Разрез Инской», — приводит слова неназванного собеседника агентство.

Причина смерти не сообщается, но известно, что у Щукина был диагностирован коронавирус и он проходил лечение в стационаре.

Бизнесмен проходил по делу о вымогательстве акций угольного разреза «Инской в 2016 году в качестве обвиняемого. Обвинения, в частности, были также предъявлены отстранённым от должности заместителям губернатора Кемеровской области Алексею Иванову и Александру Данильченко, бывшему руководителю СКР по Кузбассу Сергею Калинкину и его экс-подчинённым Сергею Крюкову и Артемию Шевелёву. Фигурантами дела также стали бывшая чиновница областной администрации Елена Троицкая и доверенное лицо Щукина Геннадий Вернигор.

Бывшим сотрудникам следственного комитета вменяется превышение должностных полномочий, а экс-главе регионального СКР — получение от Щукина взятки в виде двух автомобилей BMW.

Александр Щукин в 2013 году находился на 152-м месте в рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России» с состоянием 0,7 млрд рублей. Под домашний арест он был заключён с ноября 2016 года. Бизнесмен вкупе с высокопоставленными чиновниками обвинялся в вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской».

Ранее сообщалось, что основной акционер «Сибирской углепромышленной компании» и создатель «Сибуглемета» Александр Щукин подал в суд на Первый канал и телецентр «Останкино». Сумма иска — миллион рублей.