Безумство «Храброво»: как Подмосковье борется с мусорным полигоном Ростеха

Жители Можайского района Подмосковья борются против мусорного полигона «Храброво», разросшегося на территории, где двести лет назад проходило Бородинское сражение. В рамках противостояния они подали судебный иск к губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Участок земли, о котором идёт речь, попал в пользование госкорпорации «Ростех», которая по документам якобы строит на нём один из своих знаменитых мусороперерабатывающих заводов. Однако местные активисты считают, что стройка — профанация, а участок оформлен под завод якобы только для легализации еще более крупной свалки. В ситуации разбирался NEWS.ru.

Свалка истории

Полигон «Храброво», появился в 2007 году с небольшой кучки отходов рядом с деревней с таким же названием. На сегодня недовольство им выражают жители около 25 близлежащих деревень и посёлков. По озвученным планам правительства Московской области, в 2017 году он должен был закрыться, однако власти поменяли решение и, напротив, решили увеличить его размеры. С 2019 года объёмы ежегодных захоронений отходов должны вырасти с 90 тыс. тонн до 500 тыс. тонн. Размер полигона с пяти гектаров увеличивается ровно в десять раз.

С этого же времени инициативная группа местных жителей начала свою борьбу. В распоряжении NEWS.ru есть их обращение к президенту Владимиру Путину. Авторы письма заявляют, что расширение полигона затронуло охранную зону «государственного военно-исторического музея-заповедника Бородино». В этих местах шли бои не только в 1812-м, но и в 1941–1945 годах, земля усыпана костями павших.

Уже сейчас нарушения привели к экологической катастрофе в Можайском городском округе. Гнилостный запах распространяется на многие километры. Тело полигона покрыто множественными чёрными язвами, источающими фильтрат, отравляющий всё живое вокруг. Замусорен лес, являющийся домом для десятков краснокнижных животных и растений, — говорится в письме.

В 2012 году тогдашний глава Можайского района пытался выделить под свалку участок в одном километре от «Храброво», близ деревни Митьково, но областной Арбитражный суд его отменил, и не последнюю роль здесь сыграло историческое значение Бородинского поля. По данным местных жителей, сейчас участок земли под расширенной свалкой получила компания ООО «Эко-Верда», которая входит в состав РТ-Инвест — принадлежащего Ростеху актива, созданного для строительства так называемого комплекса переработки отходов. Здесь должен был появиться мусороперерабатывающий завод с расчётным сроком работы до 2030 года.

Telegram-канал «Тrash economy» анализировал госзакупку на строительство этого предприятия. В нём указан перечень фракций, которые будут выбирать сортировщики. Их всего 12, и преимущественно это пластик. В списке нет ни жести (банки из-под консервов), ни пакетов тетрапак, ни картона, ни бумаги. При том что «родственные» КПО «Север», «Дон» и «Юг» отбирают, по информации «РТ-Инвеста», по 24 фракции. По подсчётам канала, переработке подвергнутся лишь 1,8% отходов. Впрочем, «РТ-Инвест» в ответ на это опубликовал заявление, что из мусора будет выбираться 24 вида перерабатываемых отходов. По словам представителей «РТ-Инвест», КПО «Храброво» будет скоро достроен, и его открытие запланировано на ноябрь — декабрь.

stoppoligonxrabrovo/instagram.com

Однако инициативная группа считает, что комбинат фактически не строится, а документация на него нужна лишь для того, чтобы легализовать расширение свалки. Местные жители наняли юриста и подали три иска к правительству Московской области. Все они так или иначе оспаривают выделение участка земли под расширение полигона. По словам юриста Дмитрия Трунина, представляющего интересы недовольных, свалка к тому же находится в водоохранной зоне реки Еленка. При расширении полигона реку частично заключили в трубу коллектора, а местами она течёт по рельефу, смешиваясь с дренажными водами и фильтратом полигона. Это подтвердила экспертиза подведомственной организации агентства водных ресурсов.

Полигон давно должен был быть закрыт. Он функционирует под видом того, что там якобы создают комбинат по переработке отходов. И там простая свалка, которая никак не оборудована, то есть разрешение на строительство свалки было получено в марте 2020 года, объект не введён в эксплуатацию, но вовсю эксплуатируется, — заявил Трунин в комментарии NEWS.ru.

По его словам, мусор туда поступает несортированный, перемешанные между собой отходы сваливаются на полигон по нескольку десятков тонн в час. Он рассказал, что позиция властей по иску проста: они считают, что охранные правила, в том числе государственного исторического музея, на свалку не распространяются.

Когда губернатор Московской области Андрей Воробьёв говорил, что он закрыл все свалки, он ничего особо не закрыл, он просто переоформил этот бизнес на своих близких людей. Все разговоры про уничтожение свалок в Подмосковье — враньё, на самом деле вот эта мусорная мафия во главе с губернатором и мэром Москвы просто наживаются на том, что загрязняют окружающую среду, — говорит Трунин.

Однако главным бенефициаром конкретного полигона он называет Ростех. Как уже писал NEWS.ru разработанная российскими чиновниками новая схема обращения с отходами выглядит так, будто долгожданная реформа этой сферы сведётся не к экологичной переработке, а к приоритету мусоросжигания. К тому же следуют и множество последних законодательных изменений, явно рассчитанных на поддержку этого направления — как за счёт государства, так и за счёт потребителя. Экологи видят за этим лоббизм Ростеха, который собирается построить десятки мусоросжигающих заводов по всей стране. Такая стратегия грозит и вовсе поставить крест на «цивилизованной» переработке отходов, так как подобные предприятия могут начать забирать сырьё, подлежащее экологичной и безвредной утилизации. Можно ожидать и передела рынка, занятого крупными игроками вроде компании, принадлежащей Игорю Чайке, сыну бывшего Генпрокурора РФ.

«Храброво»: экокатастрофа Можайского г.о./vk.com

Проект Ростеха

Известно, что госкомпания Ростех через связанную с ней фирму «РТ-Инвест» в ближайшее время намерена построить 25 мусоросжигающих заводов-электростанций в разных частях страны, в том числе в Подмосковье и Татарстане. Они пока не учтены в схеме «Российского экологического оператора». Ранее объявлялось что «РТ-Инвест» намерена возвести такие же предприятия в Крыму, а учитывая, что на большой пресс-конференции в 2018 году Владимир Путин говорил, что до 2024 года будут созданы 200 мусороперерабатывающих заводов, возникает подозрение, не окажется ли эта переработка всего лишь сжиганием.

Ростех везде презентует «РТ-Инвест» как своё дочернее предприятие, хотя владеет в нём всего 25%, остальное принадлежит частным лицам и структурам, включая гендиректора Андрея Шипелова. Компания имеет много активов разного профиля. Учреждённая ею «РТ-Инвест Транспортные системы» частично принадлежит Игорю Ротенбергу и отвечает за сборы, взимаемые с владельцев грузовиков в рамках системы «Платон» по всей стране.

Первые 25 заводов будут стоить около 600 млрд рублей. Для получения доходов от мусоросжигания будет введена схема в чём-то аналогичная так называемому зелёному тарифу, который придуман изначально для субсидирования возобновляемой экологически чистой энергетики. То есть крупные предприятия будут вынуждены покупать у этих заводов электроэнергию на оптовом рынке по завышенным ценам, чтобы окупить затраты инвестора. В конечном счёте эта нагрузка ляжет на плечи потребителя — уже известно, что из-за этого увеличится себестоимость поездок в московском метро и на поездах РЖД пока, по словам представителей «РТ-Инвеста», на 3%. А главное, принятое Госдумой приравнивание мусоросжигания к утилизации позволит дочерней компании Ростеха претендовать на государственные субсидии по национальному проекту «Экология». Глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов прямо признавался в этом в одном из интервью.