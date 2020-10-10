Аргумент в виде каски: почему бунтуют докеры Владивостока

Рабочие Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) устроили бунт из-за увольнения бывшего руководителя предприятия Заирбека Юсупова. В разгар протестов они забросали касками новый менеджмент предприятия — назначенного из Москвы гендиректора ВМТП Романа Кухарука и нового президента группы FESCO Аркадия Коростелёва. Порт в Приморском крае принадлежит находящемуся в СИЗО миллиардеру Зиявудину Магомедову, который недавно заявлял, что с помощью смены ключевых управленцев у него хотят отобрать компанию. NEWS.ru разбирает главный протест Дальнего Востока и его подноготную.

Каскообстрел

Мужчина в костюме-двойке входит во двор через арку. Позади него большая толпа людей, большинство одеты в спецовки. Во дворе народу ещё больше. Это — докеры ВМТП. В руках у них каски, которыми они стучат, «приветствуя» вышедшего к ним мужчину в костюме. Это — президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелёв. Он идёт в центр небольшого открытого участка, чтобы выступить перед митингующими, но ещё до того, как он успевает это сделать, сзади в него летит пара касок. Коростелёв останавливается, разворачивается, открывает рот, но ему не дают ничего сказать криками «Уходи!». Каски летят уже со всех сторон в большом количестве. Коростелёв вместе с помощниками в спешке уходят, ему и его людям на прощание достаются тычки со всех сторон, кто-то даже ударяет одного из его спутников ногой.

Это видео быстро разлетелось по сети. Эпизод — часть войны между ВМТП и транспортной группой FESCO, куда входит порт. Компания принадлежит бизнесмену Зиявудину Магомедову, который вместе со своим братом был арестован в 2018 году. Их обвиняют по делу о создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и особо крупных хищениях (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Эпизоды обвинения касаются хищений при строительстве аэропорта Храброво в Калининграде и стадиона «Арена Балтика», обустройства участка в Петербурге и хищений у Федеральной сетевой компании.

В сентябре Магомедов из СИЗО написал обращение по поводу ситуации в FESCO, в котором обвинял председателя совета директоров Лейлу Маммедзаде и других членов совета в попытке оказать содействие «третьим лицам в рейдерском захвате компании». По словам Магомедова, Аркадия Коростелёва назначили на должность директора ВМТП без конкурса и обсуждения в компании.

Что касается эпизода с касками, то, по версии рабочих ВМТП, проходя мимо подчинённых, Коростелёв якобы произнес слово «быдло». Согласно пресс-релизу компании, Коростелёва по просьбе представителя профсоюза докеров попросили приехать и ответить на вопросы митингующих.

Руководители FESCO в потасовку не вступали, получили травмы и были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям абсолютно неоправданна и недопустима. Мы шокированы таким поведением, — говорится в сообщении компании.

Главное требование работников порта — возвращение на должность гендиректора Заирбека Юсупова, вместо которого и был назначен Коростелёв.

#ЗаЮсупова

Такая жёсткая реакция со стороны докеров может показаться странной с учётом того, что напрямую смена руководства их не затрагивает. На первый взгляд протест по стилистике напоминает что-то сделанное сотрудниками пиар-фирмы, а не членами профсоюза, в который входят суровые докеры.

Так, например, в обращении, которое распространили среди рабочих, говорится, что к власти в FESCO пришли «граждане из Лондона, Риги», которым нужен порт, ставший «за последние три-четыре года преуспевающей и обеспеченной компанией», а гендиректор Юсупов этих иностранцев якобы не устраивает, так как он на первое место ставил и ставит интересы работников и бизнеса.

Виталий Аньков/РИА Новости

В Instagram был запущен хештег #ЗаЮсупова, с помощью которого сотрудники ВМТП делятся историями о протесте и объясняют, почему они стоят за гендиректора. Также по нему можно найти комплементарные записи с фотографией Юсупова. На закончившейся конфликтом встрече менеджмента с рабочими 5 октября над головами недовольных была растяжка, где было написано: «Докеры за Юсупова». Однако поддержка рабочих выглядит искренней.

Обращение к псевдоруководству FESCO. Требования не выполнены. Прошло больше недели. Сейчас уже не то время, чтобы не считаться с нашим мнением. Мы обеспечиваем вам развитие и зарплату... Мы требуем немедленно восстановить нашего генерального директора... Мы требуем приезда Сахарова, Рабиновича и других членов наблюдательного совета. Коростелёва не надо, с ним мы уже поговорили, — говорят один за другим работники порта в видеообращении.

Далее они синхронно ухают на камеру и поднимают вверх руку. Видно, что видео профессионально срежиссировано и смонтировано, однако рабочие на нём настоящие и говорят, судя по всему, от сердца.

На одном из видео, доступных по хештегу, докер Александр Светлов рассказывает, что участвует в акциях протеста, так как генерального директора, который «сделал его жизнь лучше», сняли с должности незаконно.

Я работаю в порту уже седьмой год. Повидал ещё двоих начальников. Раньше всё было грустнее. Порт не работал на полную мощность, как я понимаю, предыдущие начальники его развитием не занимались. До прихода Заирбека Юсупова зарплата у докеров была примерно 70–80 тысяч рублей. В первый же год его правления её нам подняли и потом ещё поднимали. Сейчас она примерно 140–150 тысяч... Мы не маленькие дети и прекрасно понимаем, для чего сменяют нам директора. Мы опасаемся, что порт будут сокращать, его работу урезать и будут и сокращения. Если продают землю, то перестают быть нужны и люди, — рассказывает Светлов.

6 октября состоялась встреча с Юсуповым, которую посетили около тысячи портовиков. Бывший гендиректор давал слово докерам, наглядно объяснял ситуацию и пообещал, что обратится в суд, для того чтобы его восстановили в должности. На большом мониторе экс-директор показывал собравшимся имена людей, которые проголосовали за его отстранение, и объяснял, почему некоторые из них так поступили. В частности, по словам Юсупова, кто-то из них имеет связи с транспортными структурами, конкурирующими с портом, и для них выгодно частичное сворачивание его деятельности. По словам Юсупова, их «проблема в том, что слишком успешные и хорошо работают».

Dr. Leonid Kozlov/wikipedia.org

Тем временем между противоборствующими сторонами началась «война пресс-релизов». Сначала в компании FESCO сообщили о новом генеральном директоре Романе Кухаруке и что он отзывает все доверенности, ранее выданные менеджменту ВМТП. Позже пресс-служба ВМТП распространила сообщение, в котором попросила «не поддаваться на провокации третьих лиц или лиц, незаконно называющих себя „генеральным директором“ предприятия».

Официальные сведения о руководстве предприятия содержатся на сайте ВМТП и в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). По состоянию на 09 октября 2020 года генеральным директором ВМТП является З. К. Юсупов, — говорится в сообщении ВМТП.

В свою очередь «пострадавший» от касок президент FESCO Аркадий Коростелёв публично обратился в Российский профсоюз докеров с просьбой «обеспечить прекращение протестных мероприятий».

Мы хотели бы надеяться, что настоящие работники порта и члены Российского профсоюза докеров не причастны к нападению на нас. Мы уверены, что вся эта гнусная акция была срежиссирована, — говорится в обращении.

При этом Коростелёв пообещал, что санкции к участникам протестных выступлений применяться не будут.