«Википедию» могут оштрафовать на четыре миллиона рублей за фейки об СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компании Wikimedia Foundation грозит штраф до четырех миллионов рублей за отказ удалить из «Википедии» неправдивую информацию о спецоперации России на Украине, передает РИА Новости. Сообщается, что дело будет рассмотрено 18 октября.

В адрес суда поступил протокол за неудаление статьи из «Википедии» «За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе спецоперации России», ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, будет рассмотрен 18 октября в 12:00, — заявил судья.

Подчеркивается, что максимальное наказание по данной статье — штраф в четыре миллиона рублей.

В конце апреля суд в Москве впервые оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей. Поводом для штрафа стали семь статей с информацией о спецоперации на Украине, которую суд счел необъективной. Речь идет о публикациях, посвященных самой СВО, а также событиям в Буче и уничтожению больницы и театра в Мариуполе.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что некоммерческий фонд Wikimedia попадает под закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов. Это значит, что компания с суточной аудиторией более полумиллиона человек обязана открыть в России свой филиал, представительство или иметь уполномоченное юрлицо.